Un gesto eroico gli ha portato via la vita troppo presto. Una storia d’amore e allo stesso tempo di dolore che ha come protagonista un bambino di soli quattro anni e i suoi fratelli di sei, tre anni e 18 mesi. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale più vicino ma, purtroppo, i medici non hanno potuto fare niente per salvargli la vita.

Il bambino di quattro anni è stato dichiarato morto qualche ora dopo il ricovero all’ospedale. I genitori sono devastati dal dolore, ma sono anche orgogliosi di lui per aver compiuto un grandissimo gesto eroico. Un gesto che però non è bastato a salvare la vita ai fratelli di tre anni e diciotto mesi, deceduti anche loro. La notizia è stata riportata dai quotidiani locali, ma nel giro di poche ore è stata ripresa da i media internazionali.

Isaac McGregor morto a 4 anni per salvare i fratellini

Isaac McGregor, quattro anni, stava giocando nella casetta del giardino con le sue sorelle Mavis, sei anni, e Ashlynn, 18 mesi, e suo fratello Saige, tre anni, nella casa della loro famiglia a Corio, a sud-ovest di Melbourne, sabato mattina quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco, un divano ha preso fuoco. Sua madre Jasmine Beck, 26 anni, è corsa fuori e ha tentato di spostare il divano e salvare tutti e quattro i bambini e ha trovato Isaac, il suo figlio maggiore, che usava il suo piccolo corpo per proteggere il fratellino e la sorella dalle fiamme.

Purtroppo, Saige e Ashlynn, tre anni e diciotto mesi, sono morti sul posto. Isaac, quatto anni, e Mavis, sei, sono stati portati di corsa al Royal Children’s Hospital in condizioni critiche, accompagnati dal padre Kane McGregor. Sono stati ricoverati in terapia intensiva con ustioni potenzialmente letali che coprivano circa l’80% dei loro corpi. Mercoledì, un caro amico di famiglia ha confermato sulla piattaforma GoFundMe che Isaac “ha messo le ali e si è riunito con il suo fratellino e la sua sorellina”.

Un portavoce della polizia di Victoria ha confermato la tragica notizia. “Sarà sempre ricordato come il ragazzo eroico che ha dato la vita cercando di proteggere i suoi fratelli”, si legge nel comunicato. “Ringraziamo tutti dal profondo del nostro cuore per tutte le donazioni e il supporto. Questa comunità è assolutamente incredibile”, si legge ancora. Isac è morto poche ore dopo che suo padre, Kane McGregor, aveva detto ai giornalisti che “non avrebbe potuto essere più orgoglioso” del suo figlio maggiore.

La madre dei bimbi, distrutta dal dolore, ha detto che una volta raggiunta la casetta ha afferrato Mavis per prima, poi ha visto Isaac che aveva gli altri due fratelli rannicchiati sotto di lui in modo che non bruciassero, come se fosse rimasto lì per proteggerli.