Eliza Fletcher è stata rapita mentre faceva jogging. La 34enne è la nipote del defunto Joseph “Joe” Orgill III, un uomo d’affari di Memphis e la sua famiglia è una delle più ricche dello stato. La giovane ereditiera potrebbe quindi essere stata prelevata con forza al fine di un riscatto. La polizia definisce la sua sparizione un vero e proprio giallo. Da quel poco che si sa, la giovane è stata rapita e messa con forza all’interno di un suv scuro durante la sua solita corsa pomeridiana.

Eliza è stata vista l’ultima volta intorno alle 16.30 di venerdì, sulla Central Avenue, nel pieno centro della città, quando un’auto GMC di colore scuro si è accostato e qualcuno l’ha costretta a salire, prima di svanire nel nulla. Poco dopo la svolta: l’auto sarebbe stata trovata e un uomo arrestato. Tuttavia non è chiaro se si tratti dell’uomo che ha organizzato ed effettuato il rapimento o solo di un sospettato. In molti sospettano che l’uomo potrebbe dare le informazioni molto importanti anche se non direttamente collegato alla scomparsa della donna.

Il dipartimento di polizia infatti si affretta a dichiarare che “Eliza non è stata localizzata e questa indagine è ancora in corso”. Sabato la famiglia della 34enne aveva rilasciato una dichiarazione in video chiedendo aiuto alla comunità di aiutarli a trovarla. Gli stessi hanno fatto sapere di offrire una ricompensa di 50mila dollari per chiunque abbia informazioni utili al suo ritrovamento.

“Attendiamo con impazienza il ritorno di Eliza e speriamo che questo premio aiuterà la polizia a catturare coloro che hanno commesso questo crimine”, ha detto la famiglia della signora Fletcher. E ancora: “Liza ha toccato il cuore di molte persone. La famiglia ha incontrato la polizia e abbiamo condiviso con loro tutte le informazioni che conosciamo”.

Have you seen this woman or vehicle?



Eliza Fletcher was abducted this morning in midtown Memphis while running.



She was forced into a vehicle. There is no known direction of travel.



Tips? Call @MEM_PoliceDept at 901-528-2274 or 901-545-2677, or TBI at 1-800-TBI-FIND. 1/3 pic.twitter.com/HpTfQbKjAy