Tragedia ad alta quota. Nella vita di Paola Gallo Balma più di una passione, tra cui anche la fotografia, divenuta poi anche il suo ambito professionale. I suoi scatti, delicati ma al contempo forti, hanno immortalato la bellezza del mondo che la circondava. Purtroppo per Paola un triste epilogo durante l’escursione in montagna.

Paola Gallo Balma muore in montagna. Il dramma è avvenuto nel bel mezzo dell’escursione in Valle d’Aosta, e più precisamente in val d’Ayas. Paola, nota fotografa di Rivarolo Canavese, in provincia di Torino, precipita lungo un costone roccioso nella zona del Corno Bussola, sopra Estoul (Brusson).





Paola Gallo Balma, di 41 anni, non ce l’ha fatta. Paola Gallo Balma nell’ottobre del 2021 si è aggiudicata il primo premio al 6° Portfolio sul Po, decima tappa di Portfolio Italia, Gran Premio Fujifilm svoltosi il 2 e 3 ottobre a Torino nell’ambito del Torino Foto Festival.

“Fotografia e architettura sono due passioni che mi sono portata sempre appresso. Sono due mondi molto più simili di quanto si creda. Mi sono avvicinata alla fotografia come lavoro nel 2004 e tutto nasce dalla mia voglia di mettermi in gioco, I miei reportage sono più intimistici, si crea sempre un’empatia speciale con i soggetti delle mie foto. Mi piace immergermi nei luoghi che poi sono i protagonisti dei miei portfolio”, aveva spiegato Paola Gallo Balma in occasione della premiazione.

Elicottero soccorso alpino Aosta

Un allarme “per mancato rientro” lanciato da un amico che non l’ha più vista ritornare a valle dopo l’escursione. Scattano le estenuanti ricerche e dopo ore è avvenuto il ritrovamento del corpo recuperato dall’elicottero del Soccorso alpino valdostano. Le indagini sono affidate alla guardia di finanza di Cervinia.

