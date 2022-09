“Ha preso in pieno un trattore”. Mariano, morto sul colpo: lascia moglie e 4 figli

Terribile incidente a Piazzola sul Brenta, motociclista perde la vita. Pomeriggio drammatico quello di sabato 3 settembre sulle strade dell’alta padovana. Intorno alle 17 sulla strada provinciale Contarina, all’incrocio tra via Marconi e via Vaccarino-Tremignon, il 38enne Mariano Industria si è schiantato contro il rimorchio di un trattore. Secondo le prime ricostruzioni il centauro stava tentando il sorpasso del mezzo agricolo.

Mariano Industria viveva a San Piero in Gu. L’impatto col trattore, in sella alla sua Yamaha 600, è stato violentissimo. Al loro arrivo gli operatori sanitari non hanno potuto far atro che constatare la morte dell’uomo. Non ha riportato ferite, ma probabilmente è rimasto sotto shock invece il conducente dell’altro mezzo. È stato lui a richiedere l’intervento del Suem.





Mariano Industria è morto sul colpo, dinamica da chiarire

A quanto pare il trattore aveva già iniziato a svoltare a sinistra, in via Pieretto, quando è avvenuto lo scontro. Per Mariano Industria non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Il 38enne, marito felice, aveva quattro figli e una famiglia molto unita, con tanti progetti per il futuro. Fatale per lui potrebbe essere stato un momento di distrazione.

Ci vorrà del tempo per capire cosa è successo esattamente. Sull’incidente ha parlato anche il primo cittadino di Piazzola sul Brenta Valter Milani: “Devo ancora avere modo di parlare con i carabinieri che stanno seguendo le indagini . Oltretutto non ricordo incidenti analoghi lungo quel tratto di strada, per lo meno non di recente”.

A quanto pare la Procura non avrebbe ancora aperto un fascicolo sull’accaduto. E non si ha notizia della richiesta di un esame tossicologico del motociclista per verificare che non fosse sotto l’effetto di alcol o droghe.

