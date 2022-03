Schianto nella notte tra più mezzi: un morto e quattro feriti trasportati in ospedale

Terribile incidente intorno alle 22.30 a Cadoneghe, in provincia di Padova. Per cause ancora da accertare una Dacia Daster e una Range Rover si sono scontrate frontalmente. Nella carambola è rimasta coinvolta anche una terza auto: una Fiat 500. Terribile il bilancio: l’uomo, un 56enne, alla guida della Dacia non c’è stato nulla fare. Quattro i feriti. In ospedale sono finiti un 31enne e una ragazza di 30, anche il 25enne e il padre coinvolti nel frontale. Le condizioni dei quattro non sembrano destare preoccupazione.



Un weekend nero sulle strade della regione. Sempre in provincia di Padova, intorno alle 22:30 di sabato 19 marzo, un brutto frontale avvenuto a Piombino Dese ha richiesto l’intervento del 118 e dei pompieri di Castelfranco. Sono arrivati, su richiesta dei vigili del fuoco del comando provinciale di Padova, all’angolo tra via dei Busi e via Molinella, dove è avvenuto l’incidente. Una delle due persone coinvolte è stata trasportata in ospedale. L’altra è uscita autonomamente dall’auto. Le operazioni sono terminate intorno alla mezzanotte.



Nel 2021 gli incidenti stradali sono stati l 2020. In particolare, come emerge dal bilancio annuale della Polizia Stradale, a fronte di un aumento della incidentalità complessiva del 26,7% (64.162 incidenti contro i 50.625 del 2020), gli incidenti mortali (1.238) e le vittime (1.313) sono aumentati rispettivamente del 15,5% e del 14,1%, mentre gli incidenti stradali con lesioni (26.022) e persone ferite (37.268) sono cresciuti del 26,9% e del 25,7 per cento.







L’andamento è in linea con i dati pubblicati dall’Istat nella ”stima preliminare” riferita al primo semestre 2021 che, rispetto allo stesso periodo del 2020, registra un aumento del numero di incidenti stradali con lesioni a persone (65.116, pari a +31,3%), dei feriti (85.647, +28,1%) e delle vittime entro il trentesimo giorno (1.239, +22,3%).



Il confronto con il 2020, tuttavia, non è realmente rappresentativo del trend dell’incidentalità stradale, alla luce del crollo dei valori del fenomeno infortunistico a causa dei divieti imposti alla mobilità in funzione del contenimento della pandemia da Covid-19.