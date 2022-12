“Sara e Christian sono morti”. Orrore sui 20enni: la scoperta choc su quello della ragazza

Ancora due giovani italiani morti all’estero, la tragedia meno di 24 dopo quella dei due ragazzi messinesi, Francesca Di Dio e del fidanzato Nino Calabrò, uccisi nello Yorkshire, in Inghilterra. A perdere la vita, ad Albstadt in Germania nei pressi di Stoccarda, Christian Zoda, 25 anni, figlio di titolari di un ristorante e Sandra Quadra, 20 anni. Una storia che sembra avere dei contorni molto torbidi mentre la polizia ha eseguito il fermo di un 52enne italiano.



Christian Zoda è stato ucciso mercoledì scorso, raggiunto da colpi di pistola all’esterno della pizzeria di famiglia. Nonostante la corsa immediata in ospedale, purtroppo, per il giovane non c’è stato nulla da fare. L’omicidio, dalle primissime informazioni, sarebbe collegato a quello di una ragazza italiana, la ventenne Sandra Quarta, scomparsa domenica scorsa.

Stoccarda, morti 2 ragazzi italiani: fermato un 52enne



Per l’omicidio di Zoda è stato fermato un cinquantaduenne, a quanto pare italiano, che viveva con Sandra ex fidanzato di Zoda scomparsa lunedì. Le autorità, mercoledì sera, dopo l’interrogatorio, hanno perquisito l’abitazione del sospettato. E nel suo giardino, sotto terra, hanno trovato il corpo della giovane ragazza. Anche lei è stata uccisa, probabilmente con una fucilata, ma su questo particolare vige al momento il massimo riserbo, almeno fino ai risultati dell’autopsia.



Il sospettato è stato portato davanti al magistrato ed è in custodia. Sandra Quarta sarebbe stata l’ex fidanzata di Zoda e sarebbe imparentata col presunto assassino del giovane. Come riporta il sito tedesco Schwarzwaelder bote, tutto è iniziato domenica mattina, quando la ventenne italiana Sandra Quarta è stata vista per l’ultima volta prima che si perdessero le sue tracce. Le ricerche partono martedì.



Prima un sorvolo della polizia nel distretto Albstadt di Ebingen che non dà alcun esito, poi le perquisizioni e un altro nulla di fatto. Mercoledì poi una sparatoria: il 23enne di origini messinesi Christian Zoda viene ucciso davanti alla pizzeria gestita dal padre. Zoda rimane gravemente ferito e neppure il tempestivo trasferimento in ospedale riesce a salvargli la vita.