Annah, 48enne di Oxshott nel Surrey, sta lottando contro un mesotelioma, un cancro terminale causato dall’amianto che colpisce il mesotelio, una membrana all’esterno dei polmoni, del cuore, dell’intestino e dell’addome. Non esiste una cura e, una volta diagnosticata, il 60% dei pazienti muore entro 12 mesi.

Hannah fa parte di un gruppo di donne britanniche che chiedono un risarcimento legale contro le aziende di cosmetici nei tribunali statunitensi per il mesotelioma che credono sia stato causato dall’amianto presente nei loro cosmetici. Quest’estate, i produttori americani Avon, Estee Lauder e Clinique, hanno raggiunto una “risoluzione” con Annah per evitare il processo. Nessuna delle parti dirà cosa comportava la risoluzione e le società hanno negato ogni responsabilità per la malattia di Hannah.

Annah Fletcher malata di cancro a causa dei trucchi

L’avvocato di Annah, Harminder Bains, socio di Leigh Day, ha spiegato che la sua azienda rappresenta almeno altri 20 donne malate di tumore. “Non avevo idea che il mio trucco potesse essere pericoloso per la mia salute, nessuno lo sapeva, e la maggior parte delle persone ancora non lo sa – ma ci sono prove che l’industria dei cosmetici lo sapeva e sono molto arrabbiata per questo”, ha detto Hannah.

“Sto vivendo una vita a metà in questo momento. Dico metà per tutte le cose che non posso più fare a causa della mia malattia, ma anche metà per ciò che significa per quanto tempo potrò andare avanti. Mi hanno portato via la vita. Voglio solo che le persone siano consapevoli del possibile pericolo nel loro modo di essere”, ha detto ancora la donna. Ma perché il make-up può essere pericoloso? A causa del talco, un minerale argilloso morbido presente in natura composto da magnesio, silicio e ossigeno. Viene estratto in tutto il mondo e i maggiori produttori sono Cina, Brasile, Francia, India e Stati Uniti.

Il talco estratto, che può essere verde, bianco o grigio, viene macinato fino a ottenere una polvere fine apprezzata per le sue proprietà assorbenti, deodoranti e antisfregamento. Il problema è che il talco si trova spesso nelle stesse posizioni geologiche in cui c’è l’amianto, pericoloso per la salute.