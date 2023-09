Un uomo di 52 anni è stato ucciso in un terribile attacco di due cani di razza American Bully che erano entrati nel giardino della casa della madre introducendosi da una siepe. Proprio i testimoni oculari hanno confermato la versione e sono rimasti scioccati perché l’attacco è durato circa una ventina di minuti. La sua morte è avvenuta un giorno prima che il primo ministro Rishi Sunak annunciasse che la razza American Bully sarebbe stata bandita entro la fine dell’anno e il giorno dopo che una bambina di 11 anni era stata aggredita per strada.

Dopo il feroce attacco canino subito a Birmingham, in Inghilterra, da una bimba di 11 anni, è intervenuta la ministra dell’Interno, Suella Braveman chiedendo un rapporto “urgente” dagli uffici legali del suo dicastero. La ministra ha sottolineato come l’American Bully risulti un cane potenzialmente “letale” e che l’episodio sia stato “spaventoso”. Per questo motivo il Regno Unito è pronto a bandire la razza canina.

Leggi anche: Terrore al circo, trapezista sbaglia la presa e vola giù. Le urla del pubblico sotto choc (Video)





Ian Price ucciso da due cani American Bully XL

Ad appena 24 ore dall’aggressione della bambina, anche il 52enne Ian Price di Stonnall, Staffordshire, è morto a causa di un terribile attacco di due American Bully XL. Secondo quanto riportano i quotidiani locali l’uomo sarebbe morto per difendere l’anziana madre. Sul luogo dell’aggressione sono intervenute un’ambulanza, una eliambulanza e gli agenti di polizia.

Nonostante gli sforzi sforzi dei medici durante il trasporto all’ospedale, Ian Price, 52 anni, è stato dichiarato morto. Un testimone oculare ha detto al Sun: “È stato così terribile che riesco a malapena a parlarne, ma è stato sbranato a morte ed è stato semplicemente orrendo”. “Un uomo coraggioso ha preso un grosso bastone e ha colpito i cani cercando di farli andare via, ma ormai l’aggressione durava da 20 minuti”, ha detto ancora.

La vicina di casa, scioccata dall’accaduto, ha detto di aver visto i cani come ‘diavoli’: “Gli hanno strappato i vestiti dal corpo lasciandolo morire in una pozza di sangue con indosso solo i boxer”. La figlia della donna, che studia come infermiera e ha 20 anni, è ancora in stato di choc per ciò a cui ha assistito. È stato assolutamente orribile e ha scosso tutti noi”.

“Amy ha sentito urla strazianti ed è corsa fuori da quella casa. Ha visto il cane bianco coperto di sangue che scodinzolava con l’altro cane lì vicino. Avevano strappato i vestiti di dosso al pover’uomo e lui giaceva a terra con addosso solo i boxer ed era coperto di sangue”, ha spiegato ancora. Alcuni vicini di casa sono intervenuti per allontanare i cani e hanno usato i mastelli dei rifiuti come scudi. Purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare.