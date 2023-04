Caccia all’uomo dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Marelle Sturrock, 35 anni. Il cadavere della donna è stato ritrovato martedì mattina all’interno dell’appartamento che condivideva con il fidanzato David Yates, 36 anni, a Glasgow. La donna era incinta e anche il bimbo nel suo grembo non ce l’ha fatta. Ed è notizia di poco fa che la polizia ha diramato un identikit del presunto assassino con la speranza di ritrovarlo il più presto possibile. La 35enne era un’insegnante di scuola elementare amata e come dicevamo, in procinto di partorire.

Ora il MailOnline fa sapere che l’uomo ricercato dalla polizia si chiama David Yates. Ed è chiaramente caccia all’uomo in tutto lo stato, proprio come nei film d’azione. I colleghi della giovane maestra avrebbero lanciato l’allarme quando non si è presentata al lavoro a scuola. Poco dopo gli amici sono andati a casa sua e si sono insospettiti quando la giovane non ha risposto.

Marelle Sturrock, uccisa a 35 anni: è caccia all’uomo

Ora gli ufficiali sono stati visti setacciare boschi all’interno del Mugdock Country Park (di 600 acri) vicino a Milngavie, nel Dunbartonshire, a circa 20 minuti di auto da dove è stata trovata la Sturrock. Marelle Sturrock, originaria di Wick, Caithness, aveva pubblicato una foto sui social media di lei mentre si godeva una cena con gli amici a Glasgow solo qualche giorno prima del ritrovamento e niente poteva far sospettare che da lì a breve sarebbe stata freddata in quel modo.

In una lettera inviata alle famiglie degli alunni che frequentano la Sandwood Primary School, dove lavorava la signora Sturrock, la scuola ha dichiarato: “È con profondo dolore che dobbiamo informarvi della morte improvvisa della signora Sturrock, un amato membro del nostro personale docente”.

E ancora: “So che questo sarà uno choc per la nostra comunità scolastica e faremo tutto il possibile per sostenere i bambini, il personale e le famiglie in quello che sarà un momento difficile e impegnativo. Per ora non ci sono altri dettagli che possiamo condividere, ma volevamo far conoscere alle nostre famiglie questa tragica notizia”. Marelle Sturrock avrebbe dovuto partorire a luglio: la coppia si è fidanzata nel 2015.

