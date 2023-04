La storia dei jeans inizia nel 1800. La parola è un riferimento a un panno di twill di cotone creato nella città di Nîmes in Francia, dal quale deriva anche denim, un modo colloquiale inglese per dire de Nîmes. Come molti sanno, il jeans inteso come pantaloni sembra però sia avvenuta a Genova, dove è stato realizzato il primo modello, pronto per essere spedito in America.

I jeans più famosi sono ovviamente quelli ‘inventati’ da Levi Strauss, proprietario di un negozio di San Francisco che vendeva bottoni, fili e tele per tende. I primi jeans sono dei pantaloni per per i minatori ai quali il sarto Jacob Davis decide di applicare dei rivetti di rame per rinforzare le tasche. I due quindi depositano il brevetto dei jeans e Strauss inizia a produrli in serie.

Jeans, il video TikTok in cui si vede il segreto della cerniera lampo

Da qui è poi storia. I jeans diventano famosissimi in tutto il mondo e ancora oggi sono i pantaloni più venduti e amati. Ma c’è qualcosa che forse non conoscete dei pantaloni più famosi al mondo e a svelarlo ci ha pensato un utente di TikTok con un video pubblicato sul suo account. L’influencer TikTok mmmarlo__5862 ha postato un video in cui mostra una parte dei jeans e rivela qualcosa di straordinario.

L’utente ha mostrato la chiusura lampo dei jeans svelando un qualcosa che forse solo pochissime persone sanno. Marilyn, creator da 570.000 follower sull’account @mmarlo__5862, ha stupito 5,1 milioni di utenti che hanno visto il breve video in cui viene svelato il “segreto” delle cerniere dei jeans. Secondo quanto mostrato alcuni modelli hanno un lucchetto. Proprio così.

“@mmarlo__5862 Davvero non ne avevo idea!! #fyp #micasa #howastodayyearsold #tipsandtricks #sidneyraz #hometiktoks #hometipsandtricks #lifehackstiktoks ♬ Pretty Girl Era – LU KALA”, si legge nel post in cui si può vedere come ”mettere il lucchetto si jeans”. Basta tirare su su la zip e appiattire il tirante. Con questa semplice mossa la cerniera resterà saldamente chiusa e non si correrà mai il rischio che essa si abbassi. Una vera svolta.