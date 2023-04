Chi almeno una volta nella vita non hanno mangiato gli orsetti gommosi della Haribo? Le caramelle che sono prodotte dall’azienda di dolciumi tedesca che ha sede nella città di Bonn, in Germania, e sono famosi in tutto il mondo. Forse è una delle caramelle più apprezzate da grandi e piccini. In qualità di leader del mercato nel campo delle caramelle gommose alla frutta e della liquirizia, Haribo è infatti presente in oltre 120 Paesi del mondo. Produce presso 16 sedi in dieci Paesi è dà lavoro a oltre 7.000 dipendenti.

“Tutti conoscono gli orsetti gommosi Haribo – e per una buona ragione. Gli originali e inconfondibili Orsetti d’Oro, regalano felicità a grandi e piccoli, giovani e meno giovani dal 1922″, si legge sul sito ufficiale della Haribo. “Con i 6 gusti fragola, arancia, lampone, mela, ananas e limone, i coloratissimi orsetti rappresentano una cosa sopra ogni altra: gioia irresistibile tutta da condividere!”, si legge ancora.

Orsetti gommosi Haribo, la scoperta sui colori e il gusto

In questi giorni è uscito un articolo con una clamorosa spiegazione sui gusti degli orsetti Haribo. I fan di queste caramelle hanno sempre pensato che ogni colore corrispondesse al gusto. Quello rosso alla fragola, quello arancione all’arancia, il verde alla mela o al lime e il giallo al limone. In realtà c’è un gusto che non corrisponde a quello a cui tutti abbiamo sempre pensato. E finalmente è stato svelato il gusto di quello trasparente.

In realtà i gusti degli orsetti gommosi sono scritti anche nel retro del sacchetto nel quale vengono vendute le caramelle. Da qui la sorpresa, perché questa è la verità sui cinque colori e gusti. Bianchi, gialli, arancio, verdi e rossi. Quelli bianchi hanno il gusto di ananas, quelli gialli di limone, quelli arancio di arancia. La clamorosa scoperta è su quelli verdi, che in realtà sanno di fragola e quelli rossi di lampone e non di fragola come nella credenza popolare.

I colori vengono dati dai concentrati di ribes nero, arancia, limone, bacca di sambuco e ribes rosso. “Sono vent’anni che li mangio e ho scoperto solo oggi che il loro vero gusto è fragola“, “Non ci voglio credere”, si legge sui social. “Io ho sempre ceduto gli orsetti rossi perché tutti pensavano di mangiare il gusto fragola che, invece, ho sempre mangiato io preferendo quelli verdi”, è un altro commento su Twitter.