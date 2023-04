Strana creatura sulla spiaggia, è caos dopo la scoperta choc. Una vicenda che ha fatto il giro del web in poco tempo e che ancora lascia non poche perplessità a riguardo. La scoperta è da ricondurre a una donna che, passeggiando sulla riva, ha poi notato qualcosa di inconsueto. Cellulare alla mano, la donna ha scattato una foto che ha poi inviato a un’amica. Davanti a quella strana creatura, la reazione è stata inevitabile: la donna è apparsa inorridita ma anche alquanto sorpresa. Effettivamente nessuno aveva mai assistito a nulla del genere.

Strana creatura sulla spiaggia, la scoperta fa inorridire e lascia a bocca aperta. La vicenda è avvenuta sulle spiagge del Texas negli Stati Uniti e più precisamente nella penisola di Bolivar. A scoprire la creatura probabilmente trasportata fino alla riva dalla marea, è stata una donna che passeggiava sulla spiaggia. Non appena vista la creatura, la donna ha scattato una foto con il cellulare e inviato lo scatto all’amica Patricia Ducote che incredula ha decido di postare lo scatto su Facebook per raccogliere qualche parere e svelare il mistero.

Strana creatura sulla spiaggia, la scoperta choc: “Cosa può essere secondo voi?”

“Che cosa può essere?”, ha scritto Patricia a corredo dell’immagine che ritrae la raccapricciante creatura molto simile a un polpo ma decisamente più inquietante. Inevitabile per l’immagine non diventare virale, o meglio per alcuni anche un rompicapo. Nessuno ha trovato una soluzione all’enigma e anzi in molti hanno anche commentato la foto con parole protese tra la sorpresa e il disgusto: “È ciò di cui sono fatti gli incubi”. Ma tra lo stupore generale, la risposta è poi arrivata da parte di un esperto.

“Le parti piumate sono le branchie, che sono attaccate agli archi branchiali ossei. I pezzi appuntiti nella parte centrale superiore sono i denti faringei”, ha riferito allo Houston Chronicle, Lerrin Johnson, del Texas Parks Wildlife, per poi sottolineare: “non riesco a identificare la specie, ma molto probabilmente è un grosso pesce“.

Nessuna strana creatura dunque, nè una forma aliena, secondo quanto emerso dalle parole dell’esperto con ogni probabilità si tratta dei resti di un grosso pesce catturato e sfilettato. Un mistero così risolto che però ha destato non poca agitazione tra gli utenti. Fortuna ha voluto che lo scatto giungesse al cospetto di chi ha saputo fornire una spiegazione e tranquillizzare gli animi in subbuglio.