Un video con un grande vip protagonista sta facendo il giro della rete, lasciando tutti increduli. Ha deciso di fare qualcosa per la comunità e di non delegare il lavoro ad altri. Per questa ragione Arnold Schwarzenegger lo hanno avvistato in strada, mentre faceva un gesto decisamente inusuale. Ovviamente i suoi fan sono impazziti di gioia, visto che è diventato a tutti gli effetti uno di loro. Addio momentaneo alla fama di grande attore e duro lavoro per risolvere una problematica che affliggeva molti cittadini.

Il filmato è stato condiviso dallo stesso Arnold Schwarzenneger, che era in strada in compagnia di due suoi amici che lo hanno supportato in questo gesto storico. A quanto pare c’era un problema che non riusciva nessuno a riparare da diverso tempo, ma lui si è messo all’opera e ha risolto tutto. Un modo davvero gentile e altruista per aiutare tanti concittadini che si trovavano in evidente difficoltà. Le sue parole sono state emblematiche e ricche anche di critiche nei confronti di chi non interviene, ma subisce tutto passivamente.

Arnold Schwarzenneger, in strada il gesto inaspettato per la cittadinanza

Entrando maggiormente nei dettagli, Arnold Schwarzenegger si trovava in una strada della città di Los Angeles e ha fatto un gesto clamoroso. Lui si è anche arrabbiato nei riguardi di coloro che non fanno nulla per aiutare. In particolare, si è armato di una pala e ha riparato una buca stradale che stava provocando disagi alla viabilità. Insieme a lui due persone, che hanno reso possibile tutto questo. Poi ha spiegato da quanto tempo il disservizio aveva arrecato danni ai cittadini della località americana.

Queste le dure ma efficaci parole dell’attore Schwarzenegger: “È una cosa da pazzi. Aspetto da tre settimane che riparino questa buca. Oggi, dopo che l’intero quartiere si è arrabbiato per questa buca gigante che da settimane manda in tilt auto e biciclette, sono uscito con la mia squadra e l’ho sistemata. Dico sempre: non lamentiamoci, facciamo qualcosa. Ecco a voi“. Una automobilista di passaggio gli ha detto grazie per questo gesto che non causerà mai più disagi alla collettività.

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT — Arnold (@Schwarzenegger) April 11, 2023

Schwarzenegger, 75 anni, è conosciuto da tutti grazie al suo ruolo da protagonista in Terminator. Inoltre, è stato sempre molto attivo nel mondo della politica, infatti 20 anni fa è stato anche eletto per la prima volta governatore della California, prima di essere confermato ancora nel 2006. Nel 2011 ha concluso la sua esperienza.