Crolla un tunnel, quaranta persone sono rimaste intrappolate e sono in corso i soccorsi per metterle in salvo. Il crollo del tunnel si è verificato domenica, lasciando le persone che si trovavano all’interno bloccate dietro a un mucchio di macerie con poco ossigeno e acqua. Sul luogo dell’incidente sono intervenute le squadre di soccorso medico e le autorità locali.

Foto e video registrati in questi giorni da giornalisti e curiosi, mostrano i soccorritori e diverse squadre di operai che, grazie a diverse ruspe e mezzi di movimento terra, scavano tra i detriti in modo da liberare la strada e mettere in salvo le quaranta persone intrappolate dopo il crollo del tunnel.

India, 40 operai intrappolati sotto un tunnel crollato

I funzionari statali e nazionali si sono riuniti fuori dal luogo dell‘incidente per assistere all’operazione, insieme a loro ci sono anche i funzionari della polizia locale. Circa quaranta uomini stavano lavorando nel tunnel, parte di un ambizioso progetto di un’autostrada himalayana nella città di Uttarkashi, in India, quando parte del passaggio che conduce all’ingresso ha ceduto.

“Siamo in contatto con gli uomini all’interno. Stanno tutti bene e stiamo comunicando con loro”, ha detto alla CNN il sovrintendente della polizia di Uttarkashi, Arpan Yaduvanshi. “Stiamo tutti lavorando duramente per tirarli fuori tutti”. Come riportano i quotidiani, i tubi verranno spinti dentro al tunnel utilizzando l’attrezzatura di perforazione orizzontale per creare un passaggio di fuga per i lavoratori.

We're hopeful the operations will conclude soon having rescued all 40 trapped inside. Machineries have reached the site. The plan is to create a tunnel through the debris: Uttarkashi SP Sh. Arpan Yaduvanshi to @GrihaAtul on the tunnel collapse accident#UttarakhandTunnelCollapse pic.twitter.com/W9fKBlBwhE — News18 (@CNNnews18) November 14, 2023

VIDEO | Uttarkashi tunnel collapse: Officials prepare a platform for auger machine for horizontal drilling to rescue the 40 workers trapped inside the tunnel.



(Source: Third Party)#UttarakhandTunnelCollapse pic.twitter.com/2zvAunsxRl — Press Trust of India (@PTI_News) November 14, 2023

Il segretario per la gestione delle catastrofi Ranjit Kumar Sinha, che ha visitato il tunnel lunedì, ha detto che i lavoratori intrappolati potrebbero essere salvati martedì sera o mercoledì. Si tratta di una corsa contro il tempo, perché ovviamente l’ossigeno all’interno del tunnel inizia a scarseggiare. Il tunnel crollato è lungo 4,5 chilometri e la parte che ha ceduto si trova a circa 200 metri dall’ingresso.