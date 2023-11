Terribile incendio, famiglia sterminata. Sono almeno cinque, di cui tre bambini, le vittime dell’incendio che nella notte tra ieri, domenica 12 novembre, e oggi, lunedì 13, ha devastato un’abitazione della nota città. Ad annunciarlo sono stati i vigili del fuoco intervenuti che hanno fatto sapere che una sesta persona, che si trovava in casa quando le fiamme si sono propagate, è riuscita a salvarsi appena in tempo.

A quanto pare la persona sarebbe riuscita a scappre facendo perdere le proprie tracce, mentre al momento mancano informazioni sul settimo inquilino dell’appartamento andato completamente distrutto. Polizia e vigili del fuoco stanno indagando sulle cause dell’incendio che è divampato intorno all’una e trenta di notte: “Questa è veramente una terribile tragedia – le parole del capo della Polizia Metropolitana – la perdita di così tante vite è un dolore inimmaginabile per i familiari, gli amici e la comunità coinvolte”.

Le indagini sulle cause dell’incidente: parlano i vigili del fuoco

L’incendio è avvenuto a Londra, in un sobborgo di periferia chiamato Hounslow. Al momento tutte le ipotesi sulle cause sono da considerare. Il sovrintendente capo della Polizia Metropolitana Sean Wilson ha dichiarato: “So che le persone in tutto il Paese saranno scioccate e tristi per questa tragedia. Adesso tutti vorranno sapere come sia stato possibile tutto ciò e noi stiamo lavorando senza sosta per trovare le risposte”.

“In questo momento – ha aggiunto Wilson – non escludiamo nessuna ipotesi sulle cause dell’incendio e chiediamo alle persone di non speculare sulla vicenda”. Ieri gli indiani hanno celebrato Diwali, la festa delle luci e una delle ipotesi è che l’incendio sia stato provocato da fuochi d’artificio: “Ci sono indagini in corso da parte nostra e degli specialisti dei vigili del fuoco. C’è ancora tanto lavoro da fare, siamo in una fase preliminare” ha spiegato il sovrintendente capo.

Una testimone, una vicina di casa di origine romena, ha tuttavia spiegato all’Evening Standard online che quando l’incendio è scoppiato lo spettacolo pirotecnico familiare era già finito da un po’. La laburista Ruth Cadbury, nella cui giurisdizione ricade Hounslow, ha inviato un messaggio su X: “Sono devastata dopo aver saputo questa mattina che cinque persone, compresi dei bambini, sono morti nell’incendio di una casa avvenuto a Hounslow la scorsa notte”.

