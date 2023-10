Una tragedia immensa ha sconvolto un’intera città. Marito e moglie sono morti in un un terribile incidente. Se ne sono andati via per sempre praticamente insieme e ora le loro famiglie sono completamente distrutte. Lui aveva 52 anni, mentre lei 48, e mai avrebbero pensato di andarsene così prematuramente e improvvisamente. Sono passate poche ore da un decesso all’altro e il primo a morire è stato l’uomo.

Non c’è stato proprio scampo per quest’ultimo, deceduto all’istante. Marito e moglie sono morti in questo incidente dai contorni drammatici. La donna invece è stata soccorsa tempestivamente sul luogo del sinistro ed è stata portata in ospedale, dove è spirata poco dopo il trasporto. Andiamo a vedere insieme cosa è accaduto, mentre si trovavano a bordo di una bicicletta, sperando di trascorrere una bellissima giornata.

Marito e moglie morti in un incidente: avevano 52 e 48 anni

Le vittime sono Christian e Michelle Deaton, che hanno commosso tutti per questa tragica doppia perdita. Marito e moglie sono morti in un incidente negli Stati Uniti d’America. Erano originari precisamente della città di Portland nello stato dell’Oregon. Mentre erano in bici, sono stati colpiti dal carico di legno di un camion sul percorso ciclabile panoramico. Stavano vivendo una vacanza meravigliosa, che si è interrotta così brutalmente.

Chi gestisce quel percorso ciclabile è il Napa County Bicycle Coalition, che ha pubblicato una nota dopo la morte dei coniugi: “I nostri cuori sono rivolti alla famiglia e agli amici di Michelle e Christian Deaton, due ciclisti che erano in visita da Portland, Oregon e sono stati uccisi mentre pedalavano sul Silverado Trail. Questa enorme perdita evitabile è pesante nei nostri cuori e nelle nostre menti. Vivere qui, pedalare qui e visitare questo luogo dovrebbe essere sicuro per tutti gli utenti della strada, e siamo incredibilmente dispiaciuti che i Deatons non siano stati tenuti al sicuro”.

Gli amici della coppia hanno raccontato che dovevano anche partecipare ad alcuni concerti durante la loro vacanza. Il sinistro mortale è avvenuto in California, a Napa Valley, e dopo Christian e Michelle avrebbero dovuto recarsi nella città di Los Angeles per continuare il loro tour. Ma il destino non ha voluto così.