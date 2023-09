Vacanza finisce in tragedia: incidente stradale choc, marito e moglie morti sul colpo

Gravissimo incidente stradale a Roma intorno alle 12.50 di oggi giovedì 7 settembre; teatro, ancora una volta, la Cristoforo Colombo: arteria diventata tristemente famosa per l’alto numero di incidenti stradali che lì si verificano. Roma, purtroppo, detiene un triste primato. Secondo una recente ricerca: “Tra il 2019 e il 2021, gli incidenti su tutto il territorio capitolino sono stati 77.483 di cui 28.499 con almeno un ferito o un morto, per una media annua di 25.828 sinistri di cui 9.500 con almeno un ferito o un decesso”.

>“È cambiato tutto”. Marina Berlusconi, rivoluzione in famiglia: la decisione dopo la morte del padre e il testamento

“Risulta che il rischio più elevato si presenta nelle ore centrali della giornata (7.00-19.00), con picchi stimati dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 15.30 alle 17.30. Gennaio e novembre sono i mesi in cui si verificano più incidenti mentre per ciò che concerne i giorni della settimana c’è un’uniformità del rischio dal lunedì al venerdì, con un leggero picco il giovedì e il venerdì”.





Roma, pedoni investiti e uccisi sulla Cristoforo Colombo

“La metà dei decessi riguarda persone su ciclomotori e una fetta ampia i pedoni, per un numero di incidenti che in valori assoluti è molto simile a Londra. Nella capitale britannica, però, i numeri di morti e feriti sono di molto inferiori (23.139 incidenti e 75 morti nel 2021)”, aveva chiarito il professor Antonello Maruotti, ordinario di Statistica all’Università Lumsa.

Pedoni che sono le vittime anche stavolta. Per cause ancora da accertare una macchina guidata da un uomo, ha travolto e ucciso due pedoni all’altezza del semaforo con Malafede: l’auto si è fermata a prestare i primi soccorsi ma non c’era già più niente da fare. Scrive il Messaggero come: “Stando alle prime informazioni, le persone investite avevano 59 e 60 anni ed erano irlandesi: l’uomo alla guida di una Ford Fiesta ha 54 anni ed è italiano”.

Le due vittime – in vacanza nella Capitale – sono morte sul colpo e si chiamavano Mary O’ Reilly e Paul O’Reilly. I due oggi erano appena usciti dal campeggio che costeggia la Cristoforo Colombo, all’altezza dell’incrocio con via di Malafede. Il guidatore è stato sottoposto al test alcool e droga.