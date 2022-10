Bus si ribalta, 25 morti e diversi feriti, anche gravi. È pesantissimo il bilancio dello schianto di un autobus che trasportava quarantacinque persone a un matrimonio. Il messo stava trasportando gli invitati da Laldhang al villaggio di Bironkhal, nel distretto di Pauri Garhwal.

L’incidente stradale è avvenuto nello stato indiano dell’Uttarakhand, venti persone sono state tratte in salvo, mentre venticinque sono morte a causa dello schianto e le altre sono state soccorse e trasportate a causa delle ferite riportate.

Bus si ribalta, 25 morti. Stavano andando a un matrimonio

Le persone che si trovavano a bordo dell’autobus stavano tutti andando in un villaggio per festeggiare un matrimonio. Mentre il mezzo percorreva una strada scoscesa di montagna, nei pressi di un tornante particolarmente stretto, l’autista ha perso il controllo del bus ed è precipitato in una scarpata.

Il bus è uscito fuori dalla strada e si è ribaltato più volte finendo la sua corsa alla fine della vallata. Un volo di 500 metri verso valle. La chiamata ai soccorsi è partita e sul posto sono intervenuti la polizia e l’equipe medico-infermieristica. A causa della dinamica dell’incidente stradale del bus, che si è ribaltato più volte dopo l’uscita dalla carreggiata, le operazioni di soccorso sono state molto difficili. Una volta raggiunta la carcassa del mezzo, venticinque persone sono state dichiarate morte sul posto mentre le altre sono state portate in salvo e trasportate all’ospedale.

I dati ufficiali del governo indiano parlano di 150 mila incidenti mortali ogni anno. In base a un recente studio pubblicato dalla World Bank, l’India, pur avendo l’1% del totale dei veicoli al mondo, registra l’11% degli incidenti stradali mortali, con una persona che perde la vita ogni quattro minuti.