Sono finite le speranze di ritrovare in vita Adriana Davidson, il suo corpo è stato trovato ieri: a dare la notizia è stata la polizia. Adriana, 15 anni, era scomparsa nel nulla dopo la scuola nel paese di Ann Arbor, in Michigan. A quanto riportano i media locali l’ultimo contatto tra lei e la famiglia risaliva venerdì mattina: un messaggio nel quale la ragazza spiegava di essere andata a scuola. Poche ore dopo, secondo quanto riferito, alcuni amici a scuola avrebbero raccolto le parole di Adriana che spiegava di non sentirsi bene.



Da lì in poi il silenzio. Il padre è uscito a cercarla, ha raccolto informazione e scoperto che Adriana non era mai entrata in classe. Dopo essere arrivata al liceo in scuolabus venerdì mattina era andata via. Poi era ritornata a scuola verso mezzogiorno. Il silenzio della figlia ha spinto il padre a chiamare le forze dell’ordine.

Michigan, trovata morta Adriana Davidson: era scomparsa da giorni



Ieri mattina la scoperta vicino ai campi di atletica della Pioneer High School”, riporta Fox News Digital. Secondo gli investigatori “in questa fase iniziale non ci sono indicazioni di un omicidio. Comunque il dipartimento di polizia di Ann Arbor si occuperà delle indagini sulla morte poiché la scena è entro i limiti della città”.



Non è dello stesso avviso il padre della ragazza, convinto che qualcuno l’abbia uccisa: “Quando è scomparsa ho capito subito che non era scappata. Il telefono lasciato incustodito? È un omicidio”, ha detto l’uomo. Sul corpo di Adriana è stata disposta l’autopsia mentre centinaia di messaggi di cordoglio arrivano sulla pagina della scuola frequentata dalla ragazza.



Particolarmente straziante il ricordo del fratello Anthony Lopez che ha condiviso un video straziante in cui ha raccontato che il corpo di sua sorella era stato scoperto dalla polizia sul terreno. “Abbiamo ricevuto una chiamata e subito, dall’appartamento di mio padre, siamo arrivati sul posto. I due detective erano lì e ci hanno fatto sapere che Adriana è stata trovata e che è morta. La mia sorellina è morta”.