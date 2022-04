“Picchiato e rapinato da uomini incappucciati”. Il vip ferito e in ospedale insieme al suo papà

Una bruttissima disavventura ha avuto come protagonista il vip. La notizia ha fatto il giro dell’Italia e ha lasciato tutti senza parole e increduli davanti a così tanta violenza. L’uomo è infatti stato aggredito, dunque picchiato fisicamente, e in seguito i malviventi gli hanno portato via la sua automobile. L’agguato si è verificato nella capitale Roma, mentre stava transitando sul Grande Raccordo Anulare. Si trovava al chilometro numero 26, quando si è materializzato il fattaccio.

Stando a quanto è emerso in queste ore, ben quattro persone irriconoscibili perché incappucciate hanno deciso di raggiungere il famoso a bordo di un’altra vettura e gli hanno intimato di accostarsi immediatamente. Quando ha fermato il suo mezzo, una Classe A, hanno selvaggiamente malmenato lui e anche il padre che era nella stessa macchina e gli hanno sottratto la stessa. Due banditi hanno utilizzato l’auto della vittima per ripartire, mentre altri due hanno proseguito la loro corsa con l’altra vettura.





Quando lui, calciatore professionista di Serie A, e il genitore sono rimasti a piedi dopo la fuga dei ladri violenti, hanno poi contattato subito le forze dell’ordine per chiedere aiuto. In particolare, hanno effettuato una chiamata alla polizia e, stando a quanto raccontato dal sito ‘Repubblica’, sono arrivati sul luogo gli inquirenti del commissariato Fidene, i Falchi e gli agenti della polizia stradale. I due aggrediti sono stati soccorsi, caricati su un’ambulanza dai soccorritori del 118 e trasportati al Policlinico di Roma.

Vittima dell’episodio bruttissimo Raul Moro, calciatore in forza alla Lazio. I poliziotti allertati da Raul Moro e da suo padre sono riusciti poi a individuare l’auto rubata a Castel Giubileo e sono state avviate le indagini per cercare di risalire ai responsabili dell’aggressione fisica e del successivo furto. Tanta paura per entrambi, ma fortunatamente non hanno riportato gravissime conseguenze. Resta lo sconcerto per il vile agguato, che avrebbe potuto provocare anche maggiori problemi.

Raul Moro, classe 2002, un attaccante spagnolo che milita dal 2019 nelle fila della Lazio. In questi 3 anni ha finora totalizzato 13 presenze in campionato. In precedenza aveva giocato con le giovanili del Club Gimnastic Manresa, dell’Espanyol e del Barcellona. Annovera nella sua carriera 6 gettoni di presenza e 1 gol con la Spagna Under 17, 2 apparizioni con l’Under 18 e 1 con l’Under 21.

“Perché mi ritiro”. Jim Carrey choc: dopo Bruce Willis un’altra grande perdita per il cinema