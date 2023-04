Incidente durante la Coppa Italia Velocità a Misano, la pista dedicata a Marco Simoncelli, il pilota morto morto a 24 anni durante il Gran Premio della Malesia, sul circuito di Sepang, nel 2011. Morto il pilota 46enne di Fossano (CN) era impegnato nel Trofeo Italiano Amatori, categoria RR Cup, classe 1000. Il pilota deceduto è stato coinvolto in un contatto tra più piloti avvenuto in rettilineo al termine del primo giro di gara.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, il pilota è purtroppo morto. La FMI, il promotore del Trofeo e il Misano World Circuit hanno deciso di annullare la gara nel rispetto della tragedia che ha colpito il mondo sportivo. Fabrizio Giraudo, imprenditore edile di 46 anni che viveva a Fossano (in provincia di Cuneo) con la moglie e i due figli di appena 8 e 6 anni è morto.

Secondo la prima ricostruzione dell’incidente, uno dei piloti in corsa per guai al motore si è fermato ai bordi della pista, una seconda moto ha colpito il mezzo spostandolo al centro della carreggiata, dove stava sopraggiungendo la moto guidata dal pilota Fabrizio Giraudo. Come ricostruisce il Resto del carlino il pilota cuneese nell’impatto è caduto ed è stato investito da un’altra moto. In pista c’era anche il figlio di otto anni, immediatamente preso in carico dal personale di pista e riportato a casa dalla famiglia.

Sul posto sono immediatamente arrivati soccorsi dei sanitari in servizio al circuito. Purtroppo per il pilota Fabrizio Giraudo non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportato a causa dell’investimento. “Era ormai troppo avanti con gli anni per pensare di farne una professione, ma era bravo, otteneva buoni risultati ed erano gioie che condivideva con noi”, raccontano gli amici a La Repubblica.

A seguito della morte del pilota il presidente FMI Giovanni Copioli ha dichiarato: “Siamo profondamente rattristati dalla scomparsa di un appassionato e praticante. Ci uniamo al dolore della sua famiglia e dei suoi cari, a cui porgiamo le più sentite condoglianze”. Altri due piloti coinvolti nell’incidente sono stati portati all’ospedale Bufalini di Cesena, ma per fortuna nessuno dei due è in pericolo di vita.