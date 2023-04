Paura per Ciro Immobile. La notizia dell’incidente si è diffusa rapidamente destando non poca apprensione per il calciatore della Lazio. Secondo quanto si apprende, Ciro Immobile si trovava a bordo del suo Suv Range Rover quando si è scontrato con il mezzo pubblico, nello specifico il tram numero 19. Il frontale è avvenuto in zona Ponte Matteotti, nelle vicinanze dello Stadio Olimpico. Il racconto del calciatore è stato reso noto sulle colonne della testata giornalistica Repubblica.

Paura per Ciro Immobile dopo l’incidente. L’attaccante della Lazio non si trovava da solo a bordo del suv al momento del frontale con il tram. Con lui sul mezzo anche la figlia. Dopo l’impatto il tram è uscito dalle rotaie, mentre l’auto del calciatore ne è uscita distrutta, in particolar modo sulla parte anteriore e airbag scoppiati dentro l’abitacolo, ha reso noto il calciatore stesso che ha poi lamentato un dolore al braccio. Per quanto riguarda i passeggeri del tram, si apprende che un uomo è stato trasportato in ospedale.

Paura per Ciro Immobile dopo l’incidente contro il tram: illesa la figlia a bordo del suv

Dopo l’impatto, sul posto sono prontamente sopraggiunti i soccorsi che hanno immediatamente provveduto ad accertarsi delle condizioni fisiche dei restanti viaggiatori sul tram e dell’autista, al contempo spetta invece ai vigili il compito di ricostruire la dinamica del sinistro che non risulta ancora del tutto chiara. In merito a ciò le parole di un testimone: “Ho visto l’auto arrivare e poi lo scontro. Sul tram c’era tanta gente, l’autista è stato sballottolato ed è finito a terra”.

In una diretta facebook di AGTW Ciro Immobile è stato avvicinato dal giornalista e ha riferito che “il tram è transitato con il rosso”. A segnalare il sinistro anche l’Atac attraverso il suo account Twitter. Inevitabili anche i disagi registrati per la viabilità del traffico. Fortunatamente il peggio sembra essere passato. Grande spavento anche per la figlia del calciatore che non ha riportato alcuna ferita. Per quanto invece riguarda la carriera calcistica dell’attaccante, di recente Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo il successo conseguito contro lo Spezia.

“Sono contento di questa vittoria, il mister ci aveva chiesto massima attenzione per tutta la settimana. Serviva una prova importante ed è arrivata, con cuore e carattere. Il secondo gol è stato bellissimo, escluderei solamente l’approccio alla partita che non mi è piaciuto, per il resto abbiamo fatto una grande partita. Sento di aver raggiunto una crescita mentale per il tipo di gioco che facciamo, anche se forse a volte va contro le mie caratteristiche”.