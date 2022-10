“Benvenuto Andrea!”. Nato il quarto figlio della coppia vip: mamma e papà al settimo cielo

Ciro Immobile è diventato papà per la quarta volta: è nato Andrea. L’annuncio sui social dove il campione delle Lazio e la moglie Jessica Melena sono stati travolto da un’ondata d’amore. Scrive Immobile: “La famiglia si allarga in una giornata piena di emozioni il regalo più bello me lo hai fatto tu vera campionessa!!!benvenuto Andrea ti amiamo”. L’annuncio della gravidanza di Jessica, sposata nel 2014 e già mamma di Michela, Giorgia e Mattia, era arrivato a maggio. Le immagini riprendevano il momento in cui la coppia aveva annunciato ai propri bambini l’arrivo di un fratellino o di una sorellina.



“Vi dobbiamo dire che dentro la pancia di mamma c’è un bimbo”. Le due bambine erano andate in brodo di giuggiole e si erano rivolte alla madre con i visi illuminati da un sorriso. Per Immobile una bellissima notizia dopo il brutto infortunio subito. La Gazzetta dello Sport spiega come il capitano della Lazio ha riportato una lesione di secondo grado al flessore della coscia sinistra.

E ancora come l’attaccante potrà rientrare solo tra 45 giorni. Pertanto, per poter rivedere Immobile in campo si dovrà considerare la ripresa della Serie A dopo la sosta per il Mondiale in Qatar e quindi la trasferta della Lazio a Lecce del 4 gennaio. Immobile si era fermato durante la partita di campionato contro l’Udinese e il suo stop era sembrato grave fin da subito.



Freddo il comunicato della Lazio. “Il calciatore Ciro Immobile è stato sottoposto a esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero”.



Ciro Immobile avrà di che consolarsi con l’amore della famiglia e della moglie. Una presenza discreta eppure molto forte nella sua vita. Dopo essersi conosciuti a Pescara, in un locale, e iniziato il fidanzamento, nel 2013 danno alla luce la primogenita Michela, per poi convolare a nozze nel 2014 celebrando nel Santuario San Camillo de Lellis di Bucchianico. Un anno e nasce anche Giorgia, dunque Mattia nel 2019. Ma la bellezza di Jessica Melena resta comunque insindacabile. Nel corso degli anni ha preso parte ad alcuni concorsi di bellezza, arrivando a vincere Miss Mediterranea nel 2009.

