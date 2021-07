La pioggia scende sull’Italia, un po’ come le lacrime che in questo 16 luglio rigano i volti dei tanti fan di Libero De Rienzo, l’attore napoletano di 44 anni morto per cause ancora sconosciute. Sono tanti, tantissimi, i colleghi che in queste primissime ore stanno omaggiando la memoria dell’attore sui social. Foto di backstage, momenti privati, risate. Libero De Rienzo era tutto questo, dentro e fuori dal set. Le testimonianze degli amici di camerino, di film, di serie tv non si contano.

Aveva lavorato praticamente con tutti Libero De Rienzo e ora l’Italia perde uno dei suoi più talentuosi artisti del panorama televisivo. Tra tutti spicca il commento di un suo caro collega e amico, Edoardo Leo, che con lui ha girato la trilogia di “Smetto quando voglio”, il film diretto da Sidney Sibilia. “Ora mi viene in mente solo quanto mi hai fatto ridere e divertire. Nient’altro. È l’unica cosa a cui penso. A quante risate irresistibili ci siamo fatti insieme. Riposa in pace Picchio”.

Libero De Rienzo, il ricordo dei colleghi

E ancora: “È stato bello fare un lungo pezzo di strada con te”, scrive l’attore romano a Libero Di Rienzo. Ma non è l’unico, anche Vanessa Incontrada, che con lui ha recitato in “A/R Andata + Ritorno”: “Solo ora leggo ciò che non avrei mai pensato di leggere – scrive Vanessa Incontrada – Liberoooooo io sono senza parole, senza fiato mentre mi stanno preparando sul set… le mie lacrime scendono senza riuscire a fermarsi… cosa devo dire.. niente… solo piango per te. Ti voglio bene e te ne ho sempre voluto”.

E ancora, Anna Foglietta scrive su Libero De Rienzo: “Avevi qualcosa di geniale, eri davvero libero. Sono senza parole”. Andrea Purgatori: “Ciao Picchio, mannaggia a te”. Myrta Merlino: “44 anni. Un infarto. Non ci sono parole, che bruttissima notizia”.

Tommaso Labate: “’E notizie so rottur’e cazz’. Si sentiva dire interpretando Giancarlo Siani in Fortapasc. E questa lo è davvero”. Sydney Sibilia, regista della trilogia Smetto quando voglio: “Buon viaggio amico mi”. E allora ci associamo anche noi a tutte le belle parole usate per ricordare un grande attore che rimpiangeremo senza dubbio. Ciao, Libero De Rienzo.