“Il mio cuore è spezzato a metà”. Lutto per il famoso attore, il triste annuncio sui social: fan in lacrime

Lutto per Gerard Butler, l’attore scozzese ha espresso tutto il suo dolore dopo la morte della star di Pop Idol Darius Campbell Danesh. L’uomo se n’è andato ad appena 41 anni (lo abbiamo raccontato qui), lasciando tutti senza parole. L’artista è stato trovato senza vita nel suo appartamento in Minnesota, negli Stati Uniti. Tantissimi i messaggi di cordoglio: dai fan dell’artista, dai suoi cari e da altri membri dell’industria musicale. Come Simon Cowell che ha affermato in una dichiarazione: “La sua scomparsa, per qualcuno così giovane, è una tragedia assoluta e il mio cuore va alla sua famiglia e ai suoi amici”.

Settimane prima della sua morte, il cantante è stato fotografato mentre passeggiava sulla spiaggia con la star di Hollywood Butler. In quella che si crede sia stata l’ ultima foto che gli sia stata stata scattata prima della sua morte. In una lunga dichiarazione condivisa sui social media, l’attore di “PS I Love You” si è detto “devastato dall’improvvisa scomparsa del caro amico Darius. Per lui un vero fratello d’armi”, condividendo una foto di loro sorridenti insieme.





Lutto per Gerard Butler, il dolore per la morte di Darius Campbell

“I miei pensieri e il mio amore vanno alla sua meravigliosa mamma e il suo papà, Avril e Booth e ai suoi due brillanti fratelli Aria e Cyrus”, ha scritto su Instagram. Gerard Butler, 52 anni, ha detto che chiunque abbia incontrato Campbell Danesh è rimasto “profondamente commosso dalla sua risata contagiosa e dalla gioia di vivere a malapena contenibile.

Era sempre armato di un sorriso, una voce tonante e un abbraccio caldo a cui pochi potevano resistere. Ma, soprattutto, aveva il cuore di un leone. Era più grande e più luminoso del sole e un’energia così contagiosa che poteva illuminare una stanza in pochi secondi”, ha affermato. Butler ha parlato del “sogno del suo defunto amico di ispirare gli altri a migliorare se stessi”.

E ancora: “Aveva una tale purezza di pensiero, una profonda saggezza e una costante gratitudine per le persone, per la vita, una compassione verso tutti”. Butler ha aggiunto di aver avuto “l’amico perfetto” che ha dato l’esempio”, poiché aveva un “impegno eterno a essere al servizio della sua famiglia, i suoi amici e il mondo in generale”.

