Lutto nella musica: è morto Darius Campbell Danesh, il secondo classificato di “Pop Idol” e “West End Star”. L’uomo aveva 41 anni. Il cantante, di origini scozzesi, sarebbe stato trovato senza vita in un appartamento a Rochester, Minnesota, giovedì 11 agosto. Un portavoce del dipartimento di polizia di Rochester ha detto a Variety che la sua morte è attualmente oggetto di “un’indagine aperta”. Il portavoce non ha voluto commentare se ci fossero circostanze sospette, tuttavia è quello che si teme.

La Bbc ha riportato anche una dichiarazione della famiglia di Darius Danesh: “È con grande tristezza che annunciamo la morte di Darius Campbell Danesh. È stato trovato senza risposta a letto nella stanza del suo appartamento a Rochester, Minnesota, l’11 agosto ed è stato dichiarato morto nel pomeriggio dall’ufficio del medico legale locale. Il dipartimento di polizia locale ha confermato che non c’erano segni di intenti o circostanze sospette. La causa della sua morte improvvisa è sconosciuta in questa fase, mentre continuano le visite mediche”.

E ancora: “Chiediamo gentilmente a tutti di rispettare i nostri desideri di privacy in questo momento, mentre veniamo a patti con la tragica perdita di nostro figlio e nostro fratello”. Anche ITV , la rete che trasmette sia “Popstars” che “Pop Idol”, ha rilasciato una dichiarazione, dicendo: “Darius era una parte molto amata e memorabile di entrambe le serie e i nostri pensieri e le nostre simpatie sono con la sua famiglia e i suoi amici in questo momento difficile”.

Poco dopo anche alcune star della televisione britannica hanno reso omaggio al cantante. Il presentatore Rylan Clark-Neal ha scritto sui social media “Proprio triste per Darius” mentre la presentatrice diurna Lorraine Kelly ha twittato: “È davvero triste. Un pensiero alla sua famiglia, i suoi amici e tutti coloro che lo amavano”.

Devastating news about Darius Campbell Danesh.



Of course, our Bernie worked with him on #PopstarToOperastar and he was such a kind person, who will be missed by everyone.



Sending thoughts, prayers & condolences to his loved ones at this time ❤️ pic.twitter.com/1VB2bnQF4W