È morto Gianluca Cati, il ragazzo aveva solo 29 anni. Il giovane è scomparso il giorno di ferragosto lasciando amici e parenti senza parole per l’enorme dolore. Cati se n’è andato nel giro di tre mesi: un male crudele ha preso il sopravvento, spegnendo per sempre il suo sorriso. Gianluca poi era uno sportivo, un calciatore per l’esattezza. Cresciuto nel settore giovanile del Brindisi, giocava nel Real Metapontino, che milita in serie D.

Ha indossato, fra le altre, le maglie di Montalbano, Castellaneta, Pisticci, Aurora Marcona, Moliterno. E naturalmente ora, tutto il calcio pugliese è in lutto. “Guarda avanti e cammina…senza fretta…ma senza sosta”. Un sorridente Gianluca Cati ha lanciato questo messaggio di speranza e ottimismo lo scorso 17 maggio, con lo sfondo della ruota panoramica allestita sul lungomare di Brindisi. Si tratta dell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Facebook.





È morto Gianluca Cati, il ragazzo aveva solo 29 anni

Un ex compagno di squadra lo ricorda così: “Ci siamo conosciuti grazie ad un pallone, c’è stata amicizia tra di noi, ricordo ancora dopo gli allenamenti mi invitavi a casa con la tua gentilezza per farci due chiacchiere. Sei sempre stato solare, era impossibile volerti male ed è incredibile che oggi sia qui a scrivere queste parole.

E ancora: “Sono quelle notizie che mai vorresti sentire, ancora non ci credo”. La Ssd Brindisi “esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Gianluca Cati, calciatore Brindisino cresciuto nelle giovanili biancazzurre. Giunga alla sua famiglia il nostro pensiero affettuoso”.

Filippo Mele Blog: POLICORO. LA MORTE DI GIANLUCA CATI. IL CALCIO LUC… https://t.co/GaciPT9s5j pic.twitter.com/K8DpRWWewy — Filippo Mele (@FilippoMele) August 16, 2022

Messaggio di cordoglio anche da parte della Polisportiva Moliterno: “Esempio indiscusso per dedizione e professionalità, ragazzo che nella sua esperienza moliternese ha mostrato sin da subito di essere umile, mite e dal cuore generoso”. E ancora: “Con questo ricordo, scolpito nel profondo dell’animo, il presidente, l’intera dirigenza e tutta la Moliterno calcistica partecipano sgomenti al dolore dei congiunti di Gianluca Cati. Che la terra ti sia lieve”.

Tragedia in spiaggia, papà muore per salvare i figli. Il più piccolo non ce la fa, i fratelli in ospedale