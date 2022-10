L’attrice Emma Caulfield è malata di sclerosi multipla. È la famosa interprete di Anya nel telefilm Buffy a rivelare la triste novità. Tra l’altro questo è un periodo alquanto prolifico per la bravissima professionista americana che a breve tornerà al lavoro per indossare nuovamente i panni di Dottie (che abbiamo visto in WandaVision) nella serie ‘Agatha: Coven of Chaos‘. E proprio durante la promozione della nuova serie Marvel, la Caulfield ha rivelato a Vanity Fair della malattia.

La donna ha raccontato di aver scoperto di essere affetta da sclerosi multipla già nel 2010, ma l’ha tenuto nascosto per anni, per paura di non lavorare. Ha raccontato Emma: “Non ho mai avuto grossi problemi di salute. Nel 2010, stavo lavorando a Gigantic di Marti Noxon, e prima di iniziare le registrazioni, una mattina mi sono svegliata e sul lato sinistro della mia faccia sembrava che ci fossero un milione di formiche che camminavano. Sai quella sensazione di quando sei seduto in una posizione troppo a lungo? La sensazione è andata via poco dopo e poi è tornata”.

L’attrice Emma Caulfield è malata di sclerosi multipla

E ancora Emma Caulfield: “Dopo quella parte del viso era quasi insensibile, non del tutto perché potevo ancora graffiarmi e sentire le unghie. Ma era estremamente noioso. Sono andata dal mio agopuntore e lui mi ha detto: ‘Non lo so. Forse hai la paralisi di Bell’. Muovevo tutti i muscoli, ma avevo un prurito costante”.

E dice: “Comunque il mio agopuntore mi consigliò una risonanza magnetica. Anche quando ero insieme al neurologo, lui mi disse ‘Sì, forse hai la paralisi di Bell. Sei stata molto stressato?’. Quello era stato letteralmente un anno di inferno per me. C’era così tanto da fare. Roba personale davvero brutta. Quindi ho detto, sì, probabilmente è così”.

Racconta ancora e collude Emma Caulfield: “Quindi vado al lavoro per girare una scena. Ricordo che avevo questo fantastico vestito di Hervé Léger ed era semplicemente fantastico. Ho ricevuto una chiamata dall’ufficio del dottore, non ho fatto in tempo a rispondere e quindi ho richiamato. – ha continuato Emma Caulfield – Lui diretto mi ha detto ‘hai la sclerosi multipla’. Proprio così. Non sapevo molto della sclerosi multipla, ma l’aveva mio padre che adesso è morto, ma per altre causa a dire la verità”.

