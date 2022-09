Morta Louise Fletcher. L’attrice è nota soprattutto per aver interpretato l’infermiera Mildred Ratched in Qualcuno volò sul nido del cuculo, ruolo per cui nel 1976 vinse il premio Oscar come migliore attrice. Il film è tratto dal romanzo omonimo di Ken Kesey, pubblicato nel 1962 e tradotto in italiano nel 1976 da Rizzoli.

Louise Fletcher è morta nella sua casa di Montdurausse, in Francia, ma il suo agente, che ha dato la notizia, non ha specificato le cause. L’attrice aveva 88 anni. Era nata Alabama e ha iniziato la sua carriera alla fine degli anni Cinquanta con alcune serie televisive.

Dopo un periodo trascorso in famiglia, è tornata a recitare a metà anni Settanta. È stata scelta dal regista Miloš Forman per interpretare la severa e a tratti crudele infermiera responsabile dell’ospedale psichiatrico di Qualcuno volò sul nido del cuculo, che aveva per protagonista Jack Nicholson. Grazie a questa interpretazione, Louise Fletcher ha vinto il premio Oscar, il Golden Globe e il BAFTA come migliore attrice.

Nella sua carriera l’attrice ha vinto cinque Oscar, tutti i più importanti: quello come migliore film, miglior sceneggiatura, miglior regia e quelli per migliore attore e attrice protagonista. Louise Fletcher ha recitato in vari film, tra cui Fiori nell’attico, Fenomeni paranormali incontrollabili e Cruel Intentions, con successi altalenanti.

Nel 1996 e nel 2004 ha avuto due nomination Emmy per i suoi ruoli nelle serie drammatiche La famiglia Brock e Joan of Arcadia. Ha recitato anche in alcune serie tv come Shameless e Girlboss. Ha avuto un ruolo ricorrente in “Star Trek: Deep Space Nine”. La notizia della morte di Louise Fletcher è stata confermata dal suo agente, che però non ha comunicato la causa del decesso. Sui social tanti colleghi e lavoratori di Hollywood hanno voluto lasciare un tributo.