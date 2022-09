“Nessuno dimenticherà il tuo volto”. Lutto nel cinema, morto l’amatissimo attore: il triste annuncio del figlio

Lutto nel cinema, è morto l’attore Henry Silva. L’uomo aveva 95 anni e aveva all’attivo tantissimi film tra cui Ocean’s Eleven e The Manchurian Candidate. Silva è morto il 14 settembre in California ma la notizia è stata divulgata soltanto adesso. A raccontarlo è stato suo figlio Scott al New York Times. Ha dichiarato che il padre è morto al Motion Picture and Television Country House and Hospital di Woodland Hills.

Un artista prolifico Silva, che è apparso in oltre centinaia di film e programmi TV, dove spesso ha avuto svolte memorabili. Ha interpretato un assassino in Johnny Cool (1963), uno spacciatore in A Hatful of Rain (1957) e un agente corrotto della CIA in Above the Law (1988). Tutti ruoli da bad buy, dobbiamo dirlo. L’attore è apparso anche in numerosi film al fianco di Frank Sinatra e altri membri del Rat Pack (un gruppo di artisti che includeva anche Dean Martin, Sammy Davis Jr., Joey Bishop e Peter Lawford), tra cui Ocean’s Eleven (1960), The Manchurian Candidate (1962) e Sergeants 3 (1962).





Silva ha fatto la sua ultima apparizione cinematografica in un cameo nel remake di Ocean’s Eleven del 2001 con George Clooney e Brad Pitt. Sul fronte televisivo, Silva ha portato il suo caratteristico personaggio da duro in vari cartoni animati di Batman, tra cui Batman: The Animated Series del 1992 e The New Batman Adventures del 1997, doppiando il supercriminale Bane.

“Vedo molti attori che interpretano ruoli pesanti, ma interpretano sempre gli stessi personaggi”, ha detto Silva al Chicago Tribune nel 2000. E ancora: “Ho una bobina di sette minuti di clip dei miei film, e nessuno dei ragazzi è mai lo stesso. Non vado sempre nello stesso posto, perché sarebbe noioso”.

L'avrete visto in decine di film western e polizieschi tra gli anni 60 e 70.

La classica faccia dell'antagonista, del villain come dicono gli americani. Che interpretasse il pellerossa, il mafioso o un gangster della Yakuza, Henry Silva icona della cattivo, ci lascia a 95 anni. pic.twitter.com/IxCrVtwZUQ — Marino NiNi Marini #sanguemisto (@diceNiNi) September 18, 2022

E ancora: “Leggo la pagina e mi dice chi è il personaggio. Non proseguo mai nella pagina, lascio che influisca in me… non vado sul sicuro”. La figlia di Martin, Deana Martin, ha reso omaggio a Silva su Twitter dopo la notizia della sua morte. “I nostri cuori sono spezzati per la perdita del nostro caro amico Henry Silva, uno degli uomini più simpatici, gentili e talentuosi che ho avuto il piacere di chiamare mio amico”.

