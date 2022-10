Fratelli d’Italia in lutto per Gianfranco Minuti, morto durante una partita di calcetto. Un destino davvero beffardo per l’uomo, che aveva intenzione solo di divertirsi e di staccare la spina. Purtroppo però il divertimento si è trasformato in un incubo in pochi istanti e ha lasciato parenti e amici in un dolore inenarrabile. Difficile trovare parole per giuste per reagire a questa simile tragedia, che ha colto tutti di sorpresa. Inutili tutte le manovre di soccorso, che non hanno impedito al politico di perdere la vita.

Dunque, Fratelli d’Italia è stata colpita da un lutto terribile. Gianfranco Minuti, morto mentre giocava una partita di calcetto, aveva solamente 51 anni ed era molto attivo nel mondo della politica nonché in quello dello sport. Quando la notizia si è sparsa, in tantissimi hanno voluto omaggiarlo con dei messaggi dedicati alla sua persona. Ha lasciato un vuoto incolmabile in moltissima gente e riprendersi da una notizia del genere non sarà facile soprattutto per sua moglie, che dovrà crescere da sola il loro figlio di 11 anni.

Fratelli d’Italia in lutto: Gianfranco Minuti morto durante partita calcetto

Tra i tanti a dire addio all’esponente di Fratelli d’Italia, ora in lutto, è stato il senatore Claudio Barbaro. Gianfranco Minuti è morto da un momento all’altro durante una partita di calcetto e questo è stato il pensiero scritto dal politico: “La comunità Asi questa mattina si è svegliata con la morte nel cuore. Gianfranco Minuti, Presidente Asi di Messina ci ha lasciato per un infarto che lo ha colpito durante una partita di calcetto. Sono notizie che non vorremmo mai dare ma che come capo di quella grande famiglia che è per tutti noi l’Asi, ho il dovere di diffondere”.

Poi il senatore di Fratelli d’Italia ha concluso: “Imprenditore di successo, dirigente sportivo capace e propositivo e infine politico appassionato: della sua terra, della sua Italia e del nostro partito. Sono ancora incredulo e non riesco a ancora a pensarci. Passare lo Stretto e sapere che non potrò più salutare Gianfranco mi sembra impossibile. Così come mi sembrerà impossibile non ricevere più le telefonate di Gianfranco in polemica con qualche dirigente locale, sia Asi che di partito. Proteggici dall’alto amico mio. Ti voglio bene”.

Un infarto ha tolto la vita a Gianfranco Minuti a Villafranca Tirrena, in provincia di Messina. Il 51enne era componente dell’esecutivo regionale di Fratelli d’Italia e nel 2017 si era candidato alle regionali con Diventerà Bellissima. Molto noto nella città di Messina, svolgeva attualmente il ruolo di presidente provinciale dell’Alleanza Sportiva Italiana.