Pessima notizia per Matteo Salvini, colpito da un lutto in queste ore. Ad annunciare la notizia è stato lo stesso leader della Lega, che si appresta a prendere parte al nuovo governo del centrodestra che dovrebbe avere Giorgia Meloni presidente del Consiglio. Davvero tremenda la comunicazione dell’ex ministro dell’Interno, che gli ha dedicato un bellissimo e commovente messaggio su Twitter, che è stato corredato da una foto in compagnia di colui che non c’è più e che ha dato tanto al suo partito.

Ed è un momento no a 360 gradi per Matteo Salvini. Non solo il lutto, ma anche le ultime parole del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, non faranno dormire sonni tranquilli a lui e a Giorgia Meloni: “Non possiamo permetterci immaginifiche flat tax e prepensionamenti. Non vogliamo negare ai partiti di perseguire le promesse elettorali ma oggi energia e finanza pubblica sono due fronti emergenza che non possono ammettere follie per evitare l’incontrollata crescita di debito e deficit”.

Matteo Salvini in lutto: morto Antonio Triolo, ex coordinatore Lega Palermo

Matteo Salvini ha commentato così il lutto che lo ha travolto insieme a tutta la squadra della Lega: “Ci mancherai Antonio, amico e leghista vero, fino a ieri presente in mezzo alla tua gente, e stanotte in silenzio sei volato via. La tua Palermo ti rende onore, buon viaggio amico mio”. E a tributare un commosso ricordo nei confronti dell’uomo ci ha pensato anche sua moglie Rosalba Giallombardo, che ora sarà costretta a rimanere vedova. L’ex coordinatore della Lega Palermo ha lasciato anche due figli.

A perdere la vita Antonio Triolo, ucciso all’improvviso da un attacco cardiaco all’età di 50 anni. Queste le parole della coniuge: “Una vita intera passata a difendere i valori in cui credevi senza mai arretrare di un millimetro neanche quando le situazioni erano scomode rimanendo sempre un uomo giusto, onesto e soprattutto libero. Disponibile con tutti, un uomo al servizio della propria patria per costruire un mondo migliore da lasciare in eredità ai nostri meravigliosi figli. Per me sei stato un padre e un marito amorevole. Hai lasciato un vuoto enorme”.

Il sito Leggo ha aggiunto che l’ex coordinatore provinciale della Lega Palermo non aveva problemi di cuore. Aveva svolto quel compito fino alla primavera di due anni fa. A dirgli addio, oltre a Matteo Salvini, anche il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il deputato regionale di Prima l’Italia – Lega, Vincenzo Figuccia, per citarne alcuni.