Lutto per la famosa cantante: trovato morto il figlio. Quattro anni fa il suicidio del primogenito

Tragedia per Tina Turner, è morto il figlio Ronnie. Non c’è pace per la popolare cantante e attrice statunitense naturalizzata svizzera, il cui vero nome è Anna Mae Bullock. Il sito TMZ ha riportato che il figlio Ronnie è stato trovato senza vita nella sua casa di Los Angeles. L’uomo aveva 62 anni, le cause della morte non sono state rese note.

Ronnie aveva avuto un cancro, ma, come detto, non è ancora chiaro come e perché sia morto. Per Tina Turner si tratta della seconda tragedia familiare. Il figlio maggiore Craig Raymond Turner, nato dalla relazione a 18 anni col sassofonista Raymond Hill, si era infatti suicidato, sparandosi un colpo di pistola all’età di 59 anni, nel 2018.

L’annuncio della morte di Ronnie, figlio di Tina Turner

Sono stati i vicini di casa ad avvertire le forze dell’ordine. Secondo quanto riportato da TMZ l’uomo si trovava fuori casa ed aveva difficoltà a respirare. Poco dopo il 62enne ha smesso di respirare. I presenti hanno tentato di rianimarlo, ma non ci sono riusciti. Quando i soccorsi sono giunti all’indirizzo della San Fernando Valley per Ronnie non c’era più nulla da fare. L’uomo è stato dichiarato morto sul posto.

Tina Turner non ha ancora commentato la triste notizia. L’artista 83enne è stata la prima rockstar donna a fare il tutto esaurito negli stadi, a Rio nel 1988 erano in 188mila ad applaudirla, un record. Aveva avuto il figlio Ronnie nel 1960 dall’ex marito Ike. La coppia si era separata nel 1976 dopo che Tina aveva accusato il marito di averla picchiata più volte. L’uomo è poi morto nel 2007 in seguito a un overdose.

Quando Ronnie si è sentito male con lui c’era la moglie Feda. Il 62enne, che aveva ereditato il talento musicale dei genitori e suonava diversi strumenti compreso il basso nella band della madre, aveva recitato al fianco di Tina Turner nel biopic “What’s Love Got To Do With It” nel 1993. L’opera ripercorreva la storia della vita della rockstar. Oltre ai due figli naturali l’artista ha adottato gli altri due figli dell’ex martio, Ike Jr e Mike.

Sul suicidio del figlio Craig Tina Turner aveva dichiarato: “Non so cosa l’abbia spinto fino a questo punto. Mi aveva detto d’aver trovato una nuova fidanzata e di non aver mai conosciuto nessuna che lo facesse sentire in questo modo. Non ho idea di cosa lo abbia ridotto così ma credo abbia a che fare con quella solitudine che si portava dietro”.

