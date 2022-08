Piccola disavventura per la cantante Noemi. La donna infatti è stata costretta ad interrompere un suo concerto per qualche istante. Il motivo? Tutta colpa di un giovane fan particolarmente molesto. Ono molti infatti su Twitter coloro che hanno ripreso questo curioso momento del live. La bella Noemi era impegnata a interpretare l’intenso brano Ti amo non lo so dire, pezzo con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 classificandosi in 15° posizione.

È a questo punto che la cantante guarda con fare minaccioso verso la sua destra, parlando direttamente ad un giovane partecipante al live e dicendogli “Bambino con quel laser, guarda che scendo eh!”. Ma di cosa parlava? Da quello che sembra infatti, c’era un ragazzino che da diverso tempo stava giocando con una fastidiosa luce laser che stava volutamente puntando contro gli occhi della cantante, allo scopo di infastidirla.





Piccola disavventura per la cantante Noemi durante il concerto

A quel punto, Noemi ha ripreso a cantare come se nulla fosse successo. Il video a quel punto si interrompe quindi non sappiamo se il ragazzino abbia continuato ad importunarla o meno. Qualche ora dopo Noemi ha avuto la possibilità di commentare in prima persona quello le è successo.

L’artista romana infatti ha ricondiviso il video su Twitter e con una sana dose di autoironia ha commentato: “Al Cavaliere nero”. La citazione è della celebre barzelletta di Gigi Proietti. Tanti gli utenti che hanno subito commentato a loro volta lo stato di Noemi.

Tra l’altro, di recente, Noemi è diventata protagonista di alcune clip virali che la vedono in compagnia di Mara Venier (la frase “Avevi negli occhi una malinconia” che la Venier le aveva dedicato è ormai un tormentone) e Michelle Hunziker. Sembra che tanti abbiano apprezzato la risposta di Noemi e la sua scelta di prendersi un po’ in giro, ricondividendo il video virale.

