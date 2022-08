Non si arrestano le rotture celebri in questa estate 2022: il nuovo, inaspettato e chiacchierassimo divorzio è quello di Sylvester Stallone. L’attore e la ex modella Jennifer Flavin si sono detti addio dopo ben 25 anni di matrimonio. Notizia che arriva poco dopo la cancellazione del tattoo dedicato alla moglie.

L’interprete di Rambo aveva sostituito l’immagine del suo volto con quella del suo cane Butkus, lo stesso che compare nei film della saga ‘Rocky’. Un gesto, questo, condiviso dallo stesso Sylvester Stallone sui social e che aveva subito alimentato le voci di una crisi matrimoniale.





Sylvester Stallone divorzio dopo 25 anni

Succedeva il 10 agosto scorso con lei che aveva smesso di seguire il famoso marito ma nessuno si era immaginato che la coppia fosse a un passo dal divorzio. La conferma è arrivata poco fa dai tabloid anglosassoni. E dalla foto dell’ex modella accanto alle figlie con questa didascalia: “Queste ragazze sono la mia priorità. Nient’altro conta. Tutte e quattro per sempre”.

Sylvester Stallone, 76 anni, e Jennifer Flavin, 54 anni erano insieme dal 1988. Poi nel 1997 il matrimonio e l’arrivo di 3 figlie (lui ha avuto anche Seargeoh, nato dal matrimonio con Sasha Czack, e Sage, nato dall’unione con Starlin Wright, e morto nel 2012 per arresto cardiaco). Tornando al divorzio, come riporta il Daily Mail dal Closer Weekly, l’ex modella avrebbe chiesto il divorzio venerdì, sostenendo che Sylvester Stallone avrebbe nascosto i loro beni coniugali.

Secondo i documenti giudiziari ottenuti dal magazine, Jennifer Flavin afferma che il marito “si è impegnato nella dissipazione intenzionale, nell’esaurimento e / o nello spreco di beni coniugali che ha avuto un impatto economico negativo sul patrimonio coniugale”. Per tale ragione viene fatta richiesta che all’attore si impedito di «vendere, trasferire, assegnare, gravare o dissipare qualsiasi bene durante la pendenza del procedimento”.

