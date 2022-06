“Quarto divorzio”. Il ricco vip si è lasciato di nuovo: addio alla moglie dopo 6 anni di matrimonio

Rupert Murdoch divorzia da Jerry Hall. La notizia, nonostante i rumors parlavano da tempo di crisi tra i due, è stata accolta con stupore dai fan. Il matrimonio del 91enne tycoon dei media con la 65enne modella e attrice già sposata a Mick Jagger sarebbe arrivato dunque al capolinea dopo sei anni dal fatidico sì. Nulla di ufficiale ancora dato che si tratta di fonti anonime citate da vari giornali tra cui il New York Times.

Rupert Murdoch divorzia da Jerry Hall. La notizia al momento non confermata, se dovesse rivelarsi esatta si tratterebbe del quarto divorzio per il tycoon dei media. Murdoch e la Hall sono sposati dal 2016 e all’epoca delle nozze Rupert si era definito “l’uomo più felice del mondo”. Che da allora sia cambiato qualcosa?

Come detto in precedenza, per Murdoch si tratterebbe del quarto divorzio. La prima moglie è stata nel 1956 la modella australiana Patricia Booker da cui ha avuto una figlia Prudence. Poi è stata la volta della giornalista Anna Maria Tory Mann, nel 1967, con cui ha avuto tre figli: Elizabeth, Lachlan e James. Nel 1999 le nozze con Wendi Deng con cui è rimasto fino al 2014. La Hall, 65 anni, ha solo un matrimonio alle spalle e si tratta di quello con il cantante Mick Jagger annullato nel 1999.

