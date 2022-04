“Se n’è andata”. Lutto per Nino D’Angelo, il cantante straziato dal dolore

Una bruttissima notizia ha travolto il cantante Nino D’Angelo. E proprio l’artista napoletano ha voluto rendere tutti partecipi di questo lutto, con una foto che lo ha ritratto insieme a questa persona che purtroppo non c’è più. Un dolore immenso per lui, che ha voluto dedicarle bellissime parole, che sono state condivise totalmente dai suoi follower. Lei è stata una figura molto importante non solo per la sua vita, ma anche per tantissima altra gente, che ha apprezzato le sue doti professionali.

Alcuni mesi fa Nino D’Angelo ha raccontato a Verissimo il momento più duro della sua vita, quando ha dovuto lasciare Napoli, una scelta che è stato costretto a fare, perché ha avvertito la brutta sensazione che la sua famiglia fosse in pericolo per degli spari contro casa sua. “Quella scelta mi ha fatto molto male perché non mi aspettavo di avere a che fare con la brutta gente di Napoli, che per fortuna è una piccola parte. È stato il momento più brutto della mia vita. Hanno sparato dentro casa mia perché volevano i soldi”.





Nino D’Angelo in lutto per la morte di Giulietta Sacco

Questo il messaggio di addio di Nino D’Angelo ad una sua carissima amica, che ha fatto la storia della musica napoletana e non solo: “Napoli piange e piange la canzone napoletana. Giulietta Sacco, la più grande interprete ci ha lasciato…Buon viaggio amica mia e riposa in pace”. Subito sono arrivati tantissimi messaggi da parte dei fan del cantante partenopeo, che ha anche potuto leggere con grande piacere numerosissimi commenti di persone che hanno voluto rendere omaggio a questa grande donna.

E sotto il post di Nino D’Angelo queste sono state le reazioni principali: “Era una grande artista”, “Che tristezza Nino, quanti ricordi e che artista. Aveva una grande voce e una grande musicalità”, “Grande Giulietta, sentite condoglianze alla sua famiglia. Era una grandissima cantante”. E un altro ha aggiunto: “L’usignolo di Napoli…una grande artista della musica napoletana…definita Amalia Rodrigues di Napoli…amata dalla critica e soprattutto amata dalla sua gente. Ciao Giulietta”.

Giulietta Sacco, che era nata a Maddaloni (Caserta) il 13 novembre del 1944, era stata soprannominata dalla critica l’Amàlia Rodrigues. Se n’è andata per sempre nell’ospedale ‘Moscati’ della città di Aversa. Da segnalare nel 1995 la vittoria del Premio Tenco, poi nel 2012 era ritornata in sala d’incisione per registrare un duetto con Genny Avolio. Aveva dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute.

Luca Bizzarri in lutto, se ne va un pezzo della sua vita: “Non ti dirò mai grazie abbastanza”