Luca Bizzarri in lutto, se ne va un pezzo della sua vita: “Non ti dirò mai grazie abbastanza”

Lutto improvviso per l’attore e comico Luca Bizzarri del duo Luca e Paolo. A comunicare la terribile notizia è stato il diretto interessato attraverso un posto, pubblicato sul suo profilo Instagram. Parole molto significative le sue, che fanno immaginare quanto affetto aveva nei suoi confronti. Purtroppo la notizia più brutta si è materializzata e non poteva non omaggiarlo sui social, dove ha ricevuto grande supporto anche dai suoi follower, che sono rimasti molto dispiaciuti per quanto successo.

Luca Bizzarri di Luca e Paolo in lutto

Luca Bizzarri ha quindi scritto: “Questo signore si chiamava Francesco Origo. Fu lui che mi volle alla scuola dello Stabile. Fu lui che mi disse “devi recitare contro la morte, devi fare in modo che se la morte entra in teatro per prendere te, non ti riconosca”. Se n’è andato stanotte, non lo ringrazierò mai abbastanza”. E sotto il suo post sono stati davvero tanti i messaggi pubblicati dai follower, che hanno manifestato vicinanza al comico, distrutto da un dolore davvero lancinante.

Questi i messaggi sotto il post di Luca Bizzarri, che ha dovuto dire addio all’attore Francesco Origo: “Sei sicuramente uno dei pochi che meritino queste parole. soprattutto se consideriamo da quanto tempo sei su vari e variegati palcoscenici con ruoli diversi e reggi tutti in maniera altrettanto credibile e, al contempo, naturale. qui poi nn ti nascondi mai, cosa quasi surreale visto il mezzo. avanti così”, “Sarà fiero di te”, “Siamo quel che siamo anche grazie alle persone che incontriamo nella vita”.

Francesco Origo aveva 62 anni ed era un regista, navig-attore, skipper e capitano di una barca a vela. Era originario della città di Genova, ma era ormai sardo di adozione. Nel 1999 nella città di Cagliari aveva fondato l’associazione culturale ‘Compagnia Càjka’ insieme al collega Massimo Zordan. E anche per Luca Bizzarri era stata una figura imprescindibile per la sua vita professionale.

