Lutto per il duo comico Luca e Paolo. Entrambi hanno voluto condividere un loro pensiero sulle rispettive pagine Instagram per salutare una persona, che ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento per anni. Davvero commoventi le parole scelte da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, che hanno anche pubblicato delle immagini ritraenti la persona passata a miglior vita. Una perdita davvero molto importante, che ha rovinato loro la giornata. Un commosso saluto, che ha emozionato anche i fan.

A proposito di lutti, nelle scorse ore era stata Enrica Bonaccorti a ricevere una pessima notizia. Ha dovuto dire addio all’amore della sua vita Giacomo: “Il mio Giacomo non c’è più. Se n’è andato l’uomo più gentile e buono, chiunque l’ha conosciuto lo sa. Per oltre vent’anni ci siamo protetti e resi felici con semplicità, discrezione e amore. Grazie per ogni momento, ogni gesto, ogni parola, ogni silenzio. Ultimo amore come il primo, eterno”. Ora è toccato a Luca e Paolo scrivere un ultimo messaggio.

Luca di Luca e Paolo ha scritto: “Cosa ti devo dire, amico mio. Cosa ti devo dire. Sei stato parte della mia vita, se n’è andata parte della mia vita. Ciao Ammiraglio”. E Paolo Kessisoglu ha aggiunto: “Bello non te lo si poteva proprio dire, gentile manco a parlarne. Polemico rompiscatole e bastian contrario che non eri altro. Per me è doloroso pensare a quanto ricordi importanti siano legati a te, come quando, tornando da un primo contratto importante, tirammo giù la serranda del ‘Capitano Baliano'”.





A perdere la vita è stato un grande amico di Luca e Paolo, che lavorava come ristoratore nella città di Genova. Paolo ha concluso così il suo intervento social: “Stappammo non so quante bottiglie di champagne accusandoti che sapessero di tappo. Eppure a me, che i burberi piacciono parecchio, sei sempre sembrato gentile, a volte mi parevi pure bello con quegli occhi buoni. Ammiraglio, sei un pezzo della storia mia”. Un dolore difficile da assorbire in poco tempo per i due comici.

