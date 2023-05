Grave lutto nel mondo della musica. Sono tutti sotto choc per la perdita di un grande musicista, che ha fatto davvero la storia di questo settore. Se n’è andato prematuramente, a causa di una malattia che purtroppo non gli ha dato scampo. Ha provato a lottare con tutte le sue forze, ma alla fine è stato costretto ad arrendersi. Il suo decesso, annunciato nella giornata di venerdì 19 maggio, è avvenuto all’età di 59 anni, infatti era nato il 17 gennaio del 1964.

E sono in tanti a piangere la sua dipartita, che non è accettata da nessuno. Questo lutto nella musica lascerà un segno indelebile sulla pelle di tanti suoi fan, che l’hanno apprezzato per numerosi anni e avrebbero voluto ancora assistere ai suoi show musicali. Ma non sarà purtroppo più possibile, come comunicato dal suo amico e collega, che ha condiviso con lui un’esperienza straordinaria in una band di enorme successo.

Lutto nella musica: il grande musicista morto a 59 anni

Il terribile annuncio che ha causato un lutto e un dolore indescrivibile nella musica è stato fatto dal chitarrista degli Smiths, Johnny Marr sui social, dove ha condiviso diverse foto in compagnia del compianto collega: “È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Andy Rourke dopo una lunga malattia con cancro al pancreas. Andy sarà ricordato come un’anima gentile e bella da coloro che lo conoscevano e come un musicista estremamente dotato dagli appassionati di musica. Chiediamo privacy in questo triste momento”.

Nato in Inghilterra, nella città di Manchester, è stato il bassista proprio degli Smiths mentre in precedenza aveva suonato per i Freak Party. Con Johnny Marr è stato amico fin da quando erano bambini e quindi per quest’ultimo si tratta di una perdita pesantissima nella sua vita privata. 37 anni fa fu mandato via per la sua dipendenza dall’eroina. Poi fu richiamato e lavorò fino al 1987, quando poi il gruppo decise di sciogliersi definitivamente.

Rourke ha anche lavorato con i Pretenders, Killing Joke, Badly Drawn Boy e con gli ex Oasis Bonehead, Mike Joyce e Craig Gannon. Pochi anni fa ha collaborato col progetto Dark con Dolores O’Riordan e Ole Korestky. Ora la morte a causa del cancro.