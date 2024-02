Lutto nella musica, la famosa cantante morta di cancro. La ragazza aveva soltanto 31 anni e lascia un figlio di nome Loren di appena 7 anni. La ragazza aveva racontato la sua terribile esperienza quando ha sentito per la prima volta un nodulo nel collo, come ha spiegato su TikTok. All’inizio non ci ha pensato, ma nel marzo dell’anno successivo si è resa conto che il nodulo era ancora lì. “Era più grande e molto duro”, ha dichiarato in un video dell’epoca. Dopo una visita, le è stato diagnosticato un sarcoma, un raro tumore maligno.

Si è sottoposta a un intervento chirurgico, alla chemioterapia e alle radiazioni prima di essere dichiarata uscita dal cancro il 22 luglio 2022. Durante tutto questo, ha continuato a cantare e a scrivere canzoni e a condividerle sui social media. All’inizio di quest’anno, la donna è tornata sui social media per comunicare ai suoi follower che il cancro era tornato.





Lutto nella musica, la famosa cantante morta di cancro

Il 10 gennaio è entrata in hospice dopo non essere più in grado di respirare nel reparto di terapia intensiva. Mercoledì scorso la musicista Cat Janice è morta. L’annuncio della morte della cantautrice è stato dato dalla sua famiglia tramite un post sul suo account Instagram: “Questa mattina, dalla sua casa d’infanzia e circondata dalla sua amorevole famiglia, Catherine è entrata pacificamente nella luce e nell’amore del suo creatore celeste. Siamo eternamente grati per l’effusione di amore che Catherine e la nostra famiglia hanno ricevuto negli ultimi mesi”.

E ancora la famiglia: “Cat ha visto la sua musica andare in posti che non si sarebbe mai aspettata e riposa nella pace di sapere che continuerà a provvedere a suo figlio attraverso la sua musica. Questo non sarebbe stato possibile senza tutti voi”. Nel post, la famiglia ha annunciato che la pagina Instagram della cantante sarà curata dal fratello, che si occuperà anche di tutti gli aspetti della sua musica, del merchandising e delle pubbliche relazioni.

La ragazza prima di morire ha trasferito tutte le sue canzoni a nome del figlio, in modo che tutti i proventi andassero a Loren. “L’idea della canzone, ‘Dance You Outta My Head‘, è nata la scorsa primavera”, ha raccontato. Lei e Loren stavano “facendo un giro in macchina” e si godevano il caldo attraverso i finestrini. “Ci è venuto in mente un testo divertente e una canzoncina”, ha proseguito. “L’ho registrata e ne ho fatto una piccola nota vocale e, col passare del tempo, ogni tanto la suonavamo in macchina”.

