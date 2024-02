Il Volo, la verità sulle voci di scioglimento. Negli ultimi giorni non si parla d’altro. Davvero il famoso gruppo composto da Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble si sta per dividere? Le indiscrezioni si sono moltiplicate anche a causa di un battibecco tra Piero e Gianluca in diretta alla radio. Diversi punti di vista, diverse ambizioni e stili di vita sarebbero alla base della frattura.

Si è detto che Piero Barone starebbe prendendo lezioni di canto da solista. Gianluca Ginoble, invece, sarebbe attratto dalla carriera cinematografica, seguendo a Los Angeles la fidanzata figlia del noto direttore di fotografia Vittorio Storano. Ignazio, dal canto suo, starebbe pensando al matrimonio con la fidanzata Michelle Bertolini. I tre sono intervenuti a “Viva Rai 2”, ospiti di Fiorello, e hanno chiarito la situazione una volta per tutte.

Leggi anche: “È lui quello che se ne va”. Il Volo, retroscena sul componente in uscita: “Per lui nuova avventura”





Il Volo, la verità sulle voci di scioglimento: parlano i diretti interessati

Prima ancora di prendere parte alla nuova puntata di “Viva Rai 2” Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble affermano: “L’atomo è divisibile, noi no“. Insomma voci di scioglimento azzerate in partenza. Poi va in scena la vendetta di Fiorello. La scorsa edizione il programma era andato in onda da via Asiago, ma i residenti si sono lamentati per l’eccessivo rumore al mattino presto.

Così Fiorello e i suoi si sono spostati al Foro Italico dove non danno fastidio a nessuno. Ma lo showman se l’è segnata al dito e proprio nella puntata in cui ha ospitato Il Volo ha deciso di vendicarsi. Così alle 4:30 del mattino ha fatto cantare ai tre il loro successo più famoso “Grande Amore”.

Dopo un avvio quasi sottovoce Ignazio, Gianluca e Piero si sono lanciati nel ritornello a pieni polmoni. Poi scappando hanno pure urlato ai residenti di via Asiago: “Dormiglioni! Non dormite!!”. Per concludere Fiorello ha chiesto loro cosa ci fosse di vero sulle voci di scioglimento e i componenti del trio hanno risposto: “Non ci stiamo sciogliendo, non c’è nessuna Yoko Oko”. Caso chiuso, Watson.

“Si sciolgono”. Il Volo, la brutta notizia per i fan: “Hanno già beccato uno di loro”