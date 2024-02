Terremoto nel mondo della musica italiana: la band il Volo starebbe veramente per sciogliersi. Fan in allarme. Anche quelli famosi. Poco fa c’è stato un appello da parte di Fiorello rivolto a Piero, Gianluca, Ignazio: “Vi prego, non sciogliete il vostro gruppo”.

Si fanno sempre più insistenti le voci su la fine prossima della band italiana famosa in tutto il mondo. Sarebbe una vera e propria bomba. I tre sono reduci dal Festival di Sanremo 2024 dove hanno presentato la canzone: “Capolavoro”. Le voci di un possibile divorzio erano iniziate a circolare proprio nei giorni della kermesse dell’Ariston. Sembrava solo un pettegolezzo. Addirittura c’è chi aveva parlato di una trova pubblicitaria. Invece le crepe sarebbero reali. Ricostruiamo quello che sta succedendo.

Terremoto nel mondo della musica: “Quelli del Volo si sciolgono”. Fan in allarme

Dopo 15 anni il Volo è finito? Giochi di parole a parte, le voci che girano hanno messo in allarme migliaia di fan. Il gruppo lirico (due tenori e un baritono) ha un grande seguito, il pubblico li ha visti nascere e crescere artisticamente. Il gruppo si è formato nel 2009 durante la partecipazione dei tre cantanti al talent show canoro per bambini “Ti lascio una canzone”. Piero Barone non aveva neanche 16 anni; gli altri due, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, avevano circa 14 anni.

Ecco cosa ha detto Fiorello: “Faccio un appello al Volo. Ho già sofferto tanto per gli 883, tantissimo per Benji e Fede, per non parlare dei Thegiornalisti, sui Pooh che ve lo dico a fare, poi il gruppo che mi ha fatto più male, i Totti e Ilary… pensa i Voli che se ne vanno ognuno per conto suo, li chiamerebbero i ‘voli pindarici’. La litigata ci sta, ma Il Volo non si scioglierà. Staranno sempre insieme e ci delizieranno con le loro canzoni!”.

All’origine della frattura ci sarebbero diverse visioni sulla strada che dovrebbe proseguire il gruppo. In particolare, tra Gianluca e Ignazio. Lo scontro tra i due avvenne in radio. Gianluca, forte del successo riscontrato dalla cover dei Queen “Who wants to live forever” vorrebbe sperimentare: “La gente ci vede troppo seri, ma possiamo essere anche altre cose”. Posizione opposta quella di Ignazio, che aveva replicato: “Mi sono un po’ rotto le scatole, da 15 anni vuoi parlare sempre per tutti e tre… tu vuoi essere altro e continua a essere altro, non parlare per tutti”.

Quale è la novità? Secondo quanto riporta il magazine Chi, Piero Barone starebbe prendendo da tempo lezioni private da solista. É davvero la fine quindi? Di sicuro fan tremano al solo pensiero. Per la storia della musica Italia sarebbe sicuramente la fine di una storia fatta di note, talento e amicizia.