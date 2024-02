“Mi dispiace, non ce la faccio: devo fermarmi”. Poco fa è arrivata una bruttissima notizia per migliaia di fan di tutto il mondo. Una doccia gelata: tour sospeso per la famosa artista a causa di problemi di salute. Ad annunciare tutto è stata lei stessa attraverso il proprio profilo Instagram dove conta 57 milioni di follower. Una vera e propria bomba. Basti pensare che subito dopo la comunicazione il profilo di questo personaggio è andato praticamente in tilt, a causa delle tantissime persone che cercavano di collegarsi per leggere con i propri occhi la notizia e capire cosa sta succedendo.

Il tour della cantante famosissima era partito a novembre del 2022 e doveva concludersi il prossimo 15 giugno. Ma a questo punto nessuno può dire veramente se arriverà mai a conclusione. Se fosse così sarebbe una delusione enorme per i fan della cantante che attendevano da tempo di poter assistere a uno suo spettacolo dal vivo.

“Devo fermarmi per motivi di salute”. Notizia choc per i fan della cantante famosa

Ecco il messaggio della cantante ai fan: “Stavo già male verso la conclusione delle ultime tappe prima delle festività, e lo sono stata anche durante tutta la pausa. Non avevo ancora avuto la possibilità di tornare in piena salute prima che gli spettacoli riprendessero e ora sono di nuovo malata, e sfortunatamente tutto questo ha messo a dura prova anche la mia voce”.

A doversi fermare è Adele, la cantante inglese che ha venduto nel corso della sua carriera milioni di dischi, ritenuta una delle esponenti della nuova generazione del soul bianco. “Purtroppo sono costretta a fermarmi e a mettere in pausa le mie esibizioni in programma a Las Vegas”.

Adele ha spiegato che “sulla base di disposizioni dei medici, non ho altra scelta che riposarmi completamente”. Nessun problema per i possessori di biglietti già acquistati in anticipo, lo staff dell’artista starebbe già studiando una soluzione per renderli validi agli eventi successivi. “I restanti 5 fine settimana di questa tappa verranno rinviati a data da destinarsi. Stiamo già elaborando i dettagli e vi verranno inviate le informazioni al più presto. Vi amo, mi mancherete da impazzire e mi dispiace per l’inconveniente”.

Adele già in passato aveva rivelato di avere problemi di salute. “Ho sofferto di dolori alla schiena per circa metà della mia vita. Si manifesta all’improvviso, in genere a causa dello stress o di una postura sbagliata”, disse in una intervista. La cantante ha inoltre spiegato di avere anche diversi schiacciamenti del disco invertebrale, sebbene lavorare per rafforzare i muscoli centrali ha migliorato la situazione.