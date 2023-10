C’è il talento, e poi un demone che cerca di distruggerlo: per lei, cantante di fama mondiale in vetta alle classifiche di tutto il pianeta (e amatissima in Italia), quel mostro si chiama alcool. Un mostro forte, che in certi momenti rischia di apparire come una montagna insormontabile, ma che per fortuna non ha avuto ragione di lei. Grazie al sostegno dei fan, degli amici, della famiglia, è riuscita a venirne fuori prima che fosse troppo tardi. Così un destino che poteva essere segnato è diventato luminoso.

O meglio, ancora più luminoso. Di quei giorni neri ne ha parlato sempre tra le righe, solo stavolta ha deciso di aprirsi sulle colonne del Daily Mail. Al quale ha confessato: “Sono arrivata a bere anche quattro bottiglie di vino al giorno” ha detto al tabloid britannico, aggiungendo che il problema l’ha accompagnata per tutta la sua giovinezza.





Adele, la cantante confessa: “Bevevo 4 bottiglie di vino al giorno”

“Ho smesso di bere circa 3 mesi fa. Però, la sobrietà è noiosa. Durante i miei vent’anni, ero quasi una vera e propria alcolista. Così, ho deciso di darci un taglio. Ho rinunciato anche alla caffeina”, ha raccontato. La decisione di smettere l’ha presa dopo il lockdown, quando era arrivata a bere quattro bottiglie di vino prima delle 11. “Volevo ultimare il mio album, però ero sempre ubriaca“.

Lei è la cantante Adele, ora fuori dal tunnel e nel mezzo di un periodo fortunato, col suo fidanzato Rich Paul e suo figlio, Angelo che a breve compirà 11 anni. Adele Laurie Blue Adkins, ha esordito nel 2008 con l’album 19, il quale ha ricevuto una buona accoglienza da parte dei critici musicali ed è arrivato alla prima posizione della classifica britannica e olandese.

Il 25 novembre 2015, grazie alla pubblicazione del terzo album 25, Adele è divenuta la prima artista a vendere oltre tre milioni di copie in una settimana nei soli Stati Uniti d’America. La cantante ha venduto circa 100 milioni di album in tutto il mondo.Per i successi ottenuti in carriera è stata insignita dell’onorificenza di Membro dell’Ordine dell’Impero Britannico.