La mamma è una famosa conduttrice e lei, beh, oltre ad assomigliarci un sacco chissà che non segua le sue orme. Proprio in questi giorni, esattamente domenica 15 ottobre, ha raggiunto la maggiore età compiendo i 18 anni. E naturalmente sono giunti gli auguri della mamma via social. I suoi genitori si sono separati a marzo di quest’anno, ma mantengono tuttora un ottimo rapporto sia privato che professionale.

Poco tempo fa al Mattino la mamma vip disse di lei: “Ha la mia sensibilità per la natura e gli animali ed è abbastanza determinata. In più, è allegra e solare come suo padre. E un po’ anarchica e un po’ viziata, ma questo è un problema che ha la maggior parte dei genitori e la vita le insegnerà che bisogna entrare nei ranghi”. Intanto molti commentando la sua foto hanno notato l’incredibile somiglianza con la mamma, pure lei bella davvero.

Lei è Liala e prima di dirvi chi è la mamma vi diamo qualche indizio. Ha alle spalle una lunga carriera alla guida di tanti programmi. L’avete vista a “Bim Bum Bam” e “Alle falde del Kilimangiaro”. Per quanto riguarda la vita privata ha avuto una relazione di 7 anni con il tennista Nicola Pietrangeli. Poi ha fatto coppia per 9 anni con il cameraman Carlo Brotto. Infine ha trovato l’amore con il pittore e regista Alessandro Antonino nel 2004 dal quale ha avuto la figlia Liala. I due si sono però separati qualche mese fa.

Stiamo parlando di Licia Colò che a proposito di Liala dice: “Devo dire che Liala ha un cuore molto buono. Lei è generosa con gli altri bambini, con i vecchietti, con i deboli in genere”. In occasione del suo 18esimo compleanno ha condiviso uno scatto della figlia con il cane di casa dedicandole questo pensiero: “Oggi hai 18 anni… Come vola il tempo 🤪 Vorrei donarti il mondo, ma alla fine la vita mi ha insegnato che nulla vale più dell’amore. Quello vero ❤️”.

Come detto Licia Colò e Alessandro Antonino si sono lasciati ma continuano ad aver un ottimo rapporto. E anche madre e figlia sono molto legate, come dimostra un altro video in cui scherzano su uno zaino parecchio sporco che Liala ha rifilato alla mamma. Sui social i commenti di apprezzamento per Liala si sprecano: “È praticamente identica a te” e “Mamma che bbbella, Licia cara! Sembra un disegno. Auguri di cuore”. Anche Nancy Brilli, Monica Leofreddi e tanti altri hanno notato l’incredibile somiglianza: che dire? Augurissimi!

