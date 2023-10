Heidi Baci è fuori dal Grande Fratello. Da lunedì notte, dopo la diretta, non si parla d’altro che del suo abbandono. Ricordiamo che nel corso della puntata aveva ricevuto la visita del papà, per niente contento della situazione che si era creata con Massimiliano Varrese. “Tua madre non sta bene e non ti guarda più”, le ha detto in diretta. Heidi è uscita scioccata da quell’incontro e anche molto preoccupata, tanto da chiedere ad Alfonso Signorini di poter avere un confronto con la famiglia nel segreto del confessionale e così è stato.

È andata in confessionale per parlare al telefono coi genitori ma poi non ha più fatto ritorno dagli altri. Gli autori hanno quindi allertato Letizia Petris ed è stata lei, appresa la notizia, a informare i suoi compagni visto che Heidi Baci non ha potuto salutare nessuno. E non l’hanno presa bene, soprattutto Massimiliano Varrese. “Volevo solo dirti che Heidi è andata via. Non ha potuto salutare nessuno. Ha detto che manderà qualcosa più avanti. Preferisci che ti lascio da solo? Vuoi che ti mando qualcuno?”.

Heidi Baci, che fine ha fatto dopo il GF: la segnalazione

Lui, incredulo, ha fatto “no” con la testa e con lo sguardo basso e dispiaciuto è rimasto un po’ da solo. Ma è stato presto raggiunto da Ciro Petrone e si è sfogato. “Ricattare una figlia di 26 anni così. Eravamo innamorati, non giriamoci intorno, l’hai visto. Una roba allucinante”, è sbottato Massimiliano che si è poi lasciato andare al pianto.

È passato qualche giorno ma l’addio di Heidi al GF sta facendo ancora parlare e il pubblico è diviso. Da un lato c’è chi critica l’atteggiamento dal padre avuto durante il confronto e chi invece pensa che abbia fatto bene ad aprirle gli occhi e proteggerla. Ma lei che dice? Letizia ha spiegato agli altri che presto si sarebbe fatta viva con un video messaggio, ma ancora non è arrivato.

Comunque Heidi ha visto tutte le mie storie in cui ho provatolo a spammare ì principali tweet fatti per lei (di supporto e ironici), edit con Letizia e edit suoi personali.

L’ho invitata a venire su Twitter e ha reagito con un <3 #GrandeFratello pic.twitter.com/oGzGc8OOA7 — annoiata (@poliedric4) October 17, 2023

Heidi Baci, inoltre, non ha ancora parlato pubblicamente della sua uscita di scena dal reality di Canale 5 e mentre tutti si chiedono che fine abbia fatto, ecco una segnalazione di una fan. E quindi la certezza che l’ex GF abbia comunque ripreso in mano i suoi profili social. Rivela infatti con tanto di screen che Heidi ha visto tutte le sue Storie su Instagram e anche di averee chiesto di seguire i commenti condivisi su X. Lei avrebbe risposto con un cuore. Romperà il silenzio a breve?