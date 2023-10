Non smettono di uscire fuori dei retroscena interessanti sul Grande Fratello, che riguardano Heidi Baci e Massimiliano Varrese. Come ben sapete, nel corso dell’ultima puntata in diretta di lunedì 16 ottobre, la ragazza dalle origini albanesi ha abbandonato la casa e si è quindi ritirata dal gioco. Tutto è accaduto dopo il duro intervento del papà, che l’ha criticata aspramente per la sua vicinanza ad una persona molto più grande di lei.

Ma ora fuori dal Grande Fratello è stata rivelata un’altra verità sulle ragioni dei comportamenti di Heidi Baci con Massimiliano Varrese. Lei non ha mai voluto approfondire molto la conoscenza con l’attore, nonostante le insistenze del gieffino, e adesso si sarebbe capito il perché. Se fosse tutto confermato dai fatti, l’uomo ci resterebbe davvero malissimo anche perché ha fatto intuire di essersi praticamente innamorato della giovane.

Leggi anche: “Sto combinato male”. Grande Fratello, ansia sulla salute di Garibaldi: intervenuto il medico





Grande Fratello, svelato perché Heidi Baci non voleva Massimiliano Varrese

Poteva nascere una possibile relazione amorosa al Grande Fratello, ma Heidi Baci ha sempre frenato Massimiliano Varrese nonostante i due avessero ormai raggiunto un legame molto importante. Poi le parole del padre di lei hanno fatto precipitare la situazione e l’ex concorrente ha deciso che fosse giunto il momento di andare via. Una segnalazione giunta all’influencer Deianira Marzano potrebbe però adesso cambiare tutto.

Ecco cosa ha scritto questa fonte anonima di Deianira Marzano, la quale ha poi pubblicato il messaggio nelle sue Instagram stories: “Conosco la famiglia da molti anni, sono delle bravissime persone. Il papà avrà anche i suoi modi, ma ha ragione. La ragazza non voleva una storia d’amore, come all’inizio disse che Massimiliano non le piaceva, così è sempre stato. Anche perché lei è fidanzata e conosco anche il fidanzato!”. Dunque, Heidi avrebbe una persona fuori dalla casa, con cui sarebbe legata sentimentalmente.

Da parte di Heidi Baci non sono arrivati commenti ufficiali da quando ha varcato la porta rossa ed è ritornata a casa sua. Vedremo se confermerà in futuro queste voci relative al suo presunto fidanzato e chissà se invierà qualche messaggio a Varrese.