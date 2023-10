Caterina Balivo “spietata” con l’ospite vip della prima puntata della settimana. Lunedì 2 ottobre La volta buona, il programma in onda nel primo pomeriggio di Rai Uno che ha segnato il suo ritorno in tv da conduttrice è iniziata con una lunga chiacchierata con Licia Colò. A seguire, si è seduto sul divanetto al centro dello studio l’attore e cantante spagnolo Sergio Muniz, che ha ripercorso la sua carriera senza dimenticare la vittoria a L’Isola dei famosi nel 2004. Ma non solo bei momenti.

A un certo punto, durante il gioco del jukebox, la padrona di casa ha chiesto al suo ospite qual è stata la ‘canzone stonata’ della sua vita. E quest’ultimo ha ricordato un episodio legato al Festival di Sanremo che vorrebbe proprio dimenticare: “La canzone stonata più plateale è quella che feci a Sanremo con i Matia Bazar. Lì non era particolarmente preparato…”, ha ammesso.

Caterina Balivo ‘spietata’: l’ospite vip rosso di vergogna

“Perché sei andato a Sanremo senza essere preparato?”, gli ha chiesto subito Caterina Balivo. E Sergio Muniz ci ha tenuto a chiarire che non avrebbe dovuto cantare inizialmente, ma fare solo presenza: “Erano loro a dover cantare e hanno chiesto se c’era la possibilità di avere me. La paura che quel palcoscenico mette è impressionante, anche se non è un teatro grandissimo. Fa però molto paura”.

“Non sono stato molto bravo”, ha ribadito l’attore che però non ha ricevuto particolari critiche nonostante l’esibizione di cui ancora oggi si vergogna. E a quel punto il colpo di scena: la conduttrice de La volta buona ha detto di avere quel video incriminato e di volerlo mandare in onda: “Io quella performance ce l’ho. La vogliamo rivedere?”. Assolutamente no, per Sergio Muniz.

Ma il pubblico in studio ha insistito e Caterina Balivo ha lanciato quella clip, con buona pace dell’attore. Finito il video, Sergio Muniz non è riuscito a nascondere tutta la sua vergogna ammettendo di aver stonato davvero tanto. “È stato comunque bellissimo aver potuto collaborare con loro”, si è limitato a dire. Anche perché pur non ricordando con piacere quella performance “bisogna comunque buttarsi”.