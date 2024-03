Lutto nel mondo della musica, il famoso cantante morto a 74 anni. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dalla moglie sul sito web ufficiale dell’artista, senza specificare la causa della morte e menzionando solo che è avvenuta “nel sonno, durante il fine settimana”. L’uomo ha lasciato un’eredità duratura nella musica rock, influenzando generazioni di musicisti e lasciando un’impronta indelebile con le sue melodie e testi emotivi.

La sua musica continuerà a vivere attraverso le sue canzoni e le numerose cover realizzate nel corso degli anni, su questo non c’è dubbio. Parliamo del famoso compositore Eric Carmen. Lo stesso ha raggiunto il successo iniziale come voce principale dei Raspberries, una band di power-pop formatasi a Cleveland nei primi anni ’70.





Lutto nel mondo della musica, il famoso cantante morto a 74 anni

Il gruppo si è fatto conoscere con l’album di debutto omonimo del 1972, che includeva il singolo di grande successo “Go All the Way“. Questa canzone è stata descritta come “la canzone power pop definitiva di tutti i tempi” per il suo stile che univa le armonie vocali degli anni ’60 ai riff di chitarra degli anni ’70.

Il loro secondo album, “Fresh”, ha raggiunto la posizione numero 36 nelle classifiche e conteneva due successi da Top 40, “I Wanna Be With You” e “Let’s Pretend”. Dopo lo scioglimento dei Raspberries nel 1975, Carmen ha intrapreso la carriera solista, orientandosi verso il soft rock. Ha ottenuto un grande successo con il singolo “All by Myself”, che ha raggiunto la seconda posizione nelle classifiche.

RIP Eric Carmen, you made some incredible tunes pic.twitter.com/9al2tJ8mHT — Brendan (@WhoCheeDaddy27) March 12, 2024

Negli anni ’80, ha scritto e interpretato canzoni per colonne sonore di film di successo come “Footloose” e “Dirty Dancing”, con brani come “Almost Paradise” e “Hungry Eyes”. Le sue canzoni sono state reinterpretate da vari artisti, tra cui Shaun Cassidy, Celine Dion e John Travolta. Nel 1989, Carmen ha iniziato a esibirsi con Ringo Starr e la sua All-Starr Band. I Raspberries si sono riuniti nel 2004, e uno spettacolo di quel tour è stato pubblicato in un album dal vivo nel 2017, “Raspberries Pop Art Live”.

